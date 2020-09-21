أجهزة الأمن تكثف جهودها لكشف لغز مقتل خفيرين في المقطم

تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة جهودها لكشف لغز مقتل خفيرين في المقطم على إيدي ملثمين مجهولين، وقال مصدر أمني إنه جرى تشكيل فريق بحث من ضباط البحث الجنائي بالقاهرة، وضباط مباحث قسم شرطة المقطم لشكف ملابسات الواقعة.

وتلقى مأمور قسم شرطة المقدم بلاغًا من الأهالي بمقتل خفيرين في قطعة أرض بدائرة القسم، وانتقل ضباط المباحث إلى مكان الحادث وتبين العثور على جثتي "محمود.دنقل" 36 عاما، ونجل شقيقه سعيد محمد دنقل 16 عاما، اللذين يعملان خفيرين في قطعة الأرض التي عثر عليهما مقتولين بها.

وتبين من الفحص إصابتهما بعدد من الطلقات النارية، وبسؤال شهود العيان أكدوا أن ملثمين مجهولين أطلقوا النيران عليهما وفروا هاربين، وجرى التحفظ على الجثتين في مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة.

وقررت التشريح لمعرفة سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وتشكل فريق بحث من ضباط القاهرة وجرى التحفظ على كاميرات المراقبة بالمنطقة المحيطة لمسرح الجريمة، كما تم القبض على بعض المشتبه بهم في المنطقة، وجارٍ فحص ملف قطعة الأرض لمعرفة هل يوجد عليها خلافات أسفرت عن مقتل الخفيرين من عدمه أم أن دافع القتل هو انتقام من الخفيرين لوجود خلافات لهما بعيدٍا عن عملهما كخفيرين.

وقال مصدر أمني إن الخفيرين من منطقة الدويقة، وجارٍ فحص علاقاتهما وخلافاتهما في محل إقامتهما بالدويقة؛ لمعرفة الدافع وراء ارتكاب الواقعة.