التحريات تكشف كواليس مقتل خفيرين بالمقطم: خلافات على النفوذ والسيطرة

فى منطقة مهجورة بصحراء المقطم، انتهت مفاوضات مسجل خطر مع 4 أشخاص على مناطق النفوذ فى منطقة جبلية، بمعركة بالأسلحة النارية، أسفرت عن مقتل خفير ونجل شقيقه، بينما فر الطرف الثاني وهم المتهمون الأربعة.

كشفت تحريات قطاع الأمن العام تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم، مساعد الوزير للقطاع، أن القتيلين يعملان بحراسة مناطق جبلية يتم استغلالها كمحاجر فى منطقة المقطم، وأنهما قاما بتوسيع مناطق النفوذ وفرض الإتاوة ما أدى لنشوب خلافات بينهما وبين 4 آخرين من الخفراء الذين يعملون فى المنطقة.

وأوضحت التحريات أن القتيلين والمتهمين الأربعة، عقدوا عدة جلسات لحل الأمر بالتراضى، لكن القتيلان رفضا الحل وأصرا على الحفاظ على المناطق الواقعة تحت سيطرتهما، وهددا الأربعة الآخرين بالقتل.

وأكدت التحريات أن القتيل الأول مسجل خطر فرض سيطرة ولا يتحرك إلا ببندقية آلية، وهو ما دفع المتهمين إلى تجهيز أسلحة نارية وقاموا بالتسلل بعد منتصف الليل إلى الجبل وأمطروا القتيل وابن شقيقه بالرصاص ثم فروا هاربين.

وذكرت التحريات أنه عقب ذلك تبلغ لقسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة بوجود شخصين متوفيين إثر إصابتهما بأعيرة نارية بالمنطقة الجبلية بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين أنهما مسجل شقى خطر "فرض سيطرة" وعاطل، مصابان بأعيرة نارية، وعثر بجوارهما على بندقية آلية وحقيبة جلدية بداخلها 86 طلقة لذات العيار، وسلاح أبيض "سكين".

أسفرت جهود أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة عن أن وراء ارتكاب الواقعة 4 أشخاص "أحدهم له معلومات جنائية".

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط أحد المتهمين بالقاهرة والثانى تم ضبطه بالتنسيق مع قطاعى الأمن العام وأمن الجيزة.

بمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع اثنين هاربين لوجود خلافات على أعمال الحراسة "خفرة".

تم بإرشاد أحد المتهمين ضبط سلاح نارى بندقية آلية و4 طلقات لذات العيار والمستخدمة فى ارتكاب الواقعة بمكان إخفائها بالمنطقة الجبلية الكائنة بمحل البلاغ، كما أرشدا عن سيارتين تم استخدامهما فى ارتكاب الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، واخطار النيابة التى تولت التحقيق وصرحت بدفن الجثتين وتكليف المباحث بضبط المتهمين الاثنين الهاربين.