موعد مباراة مانشستر سيتي وليدز يونايتد اليوم والقنوات الناقلة

يلتقي مانشستر سيتي نظيره ليدز يونايتد، مساء اليوم، السبت 3 أكتوبر الحالي، وذلك في إطار مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد ليدز يونايتد

وتنطلق مباراة مانشستر سيتي ضد ليدز يونايتد، في السادسة والنصف مساء اليوم السبت، بتوقيت القاهرة، والسابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات، والساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت تونس، والساعة الرابعة والنصف مساءً بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد ليدز يونايتد

وتُنقل المباراة التي تجمع مانشستر سيتي وليدز يونايتد على ملعب "ايلاند رود" معقل الفريق الصاعد حديثاً عبر قناة "beIN SPORT HD 2"، ويتولى التعليق عليها حفيظ دراجي.

وأسندت لجنة الحكام إدارة اللقاء للحكم الإنجليزي مايك دين، وإيان هوسين، ودارين كان، وأنتوني تايلور حكمًا رابعًا.

ترتيب الفريقين بجدول الدوري

ويحتل فريق مان سيتي المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، مكتفيًا بحصد ثلاثة نقاط فقط، جمعهم من الفوز في لقاء وحيد والخسارة بأخرى، فيما يأتي ليدز يونايتد في المركز السابع، من خلال فوزه في مبارتين، وتكبد الهزيمة مرة وحيدة.

ويتوقع أن يعالج بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، الأزمة التي يواجهها في الهجوم من خلال الاعتماد على رحيم ستيرلينج في مواجهة ليدز يونايتد، وذلك في ظل غياب الثنائي جابرييل جيسوس وسيرجيو أجويرو بسبب الإصابات.