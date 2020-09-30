موعد مباراة مانشستر سيتي ضد بيرنلي و القنوات الناقلة

على استاد تيرف موز يستضيف فريق بيرنلي نظيره فريق مانشستر سيتي، في مباراة ضمن مباريات دور الـ16 في كأس الرابطة الإنجليزية المعروف باسم "كأس كارباو"، مساء اليوم الأربعاء 30 سبتمبر.

وتستعرض "الوطن" موعد مباراة مانشيتر سيتي ضد برنلي في كأس الرابطة الإنجليزية والقنوات الناقلة.

موعد مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي

تنطلق صافرة الحكم لبدء مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي في الدور الـ16 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز، في تمام الساعة 8 بتوقيت القاهرة، وفي تمام التاسعة بتوقيت أم القري بالمملكة العربية السعودية، والساعة العاشرة مساءً بتوقيت أبو ظبي.

القناة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد بيرنلي

تذاع المباراة عبر شاشة بي إن سبورتس 3 إتش دي أو beIN SPORTS 1 HD.

ترتيب الفريقين في كأس الرابطة الإنجليزية

يحتل فريق مانشستر سيتي المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما يحتل فريق بيرنلي المركز الثامن عشر بلا نقاط.