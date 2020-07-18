موعد مباراة أرسنال ضد مانشستر سيتي بنصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

يستضيف ملعب ويمبلي، بالعاصمة البريطانية لندن المباراة التي تجمع بين أرسنال ونظيره مانشستر سيتي اليوم، السبت، في إطار منافسات نصف النهائي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

موعد مبارة أرسنال ضد مانشستر سيتي

وتنطلق مباراة أرسنال ضد مانشستر سيتي، في التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت السعودية، والحادية عشر إلا ربع مساء مساءً بتوقيت الإمارات، والثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت تونس والسابعة إلا ربع مساءً بتوقيت جرينتش، ويقودها تحكيميًا الحكم جوناثان موس.

القنوات الناقلة لمباراة أرسنال ضد مانشستر سيتي

ويمكن مشاهدة مباراة أرسنال ضد مانشستر سيتي عبر قناة "بي إن سبورتس HD1"، وعبر قناة "بي إن سبورتس HD2"، ويعلق عليها التونسي عصام الشوالي.

التشكيل المتوقع لفريق أرسنال

ومن المتوقع أن يبدأ أرسنال اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: إميليانو مارتينيز

خط الدفاع: سياد كولاسيناك - دافيد لويز - شكودران موستافي

خط الوسط: كيران تيرني - جرانيت تشاكا - داني سيبايوس - هيكتور بيليرين

التشكيل المتوقع لفريق مانشستر سيتي

ومن المتوقع أن يبدأ جوارديولا، مدرب السيتي، بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: كلاوديو برافو

خط الدفاع: بينجامين ميندي - إيميريك لابورت - إريك جارسيا - كايل ووكر

خط الوسط: دافيد سيلفا - رودريجو - كيفين دي بروين

خط الهجوم: رحيم ستيرلينج - جابرييل جيسوس - رياض محرز

ومن المقرر أن يلتقي فريق تشيلسي نظيره مانشستر يونايتد في تمام السابعة مساء غد الأحد، على ملعب "ويمبلي" في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، ولايزال الفريقان يتطلعان للتواجد ضمن المراكز الأربعة الأولى بترتيب بطولة الدوري المؤهلة لدوري الأبطال في الموسم المقبل، وذلك بعد خوض نصف النهائي الأول بين أرسنال ومانشستر سيتي اليوم، إذ أنّ الفائز منهما سيلعب مع الفائز من مباراة نصف النهائي الآخر بين مانشستر يونايتد وتشيلسي.