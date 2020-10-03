محافظ الدقهلية: انتصار أكتوبر فتح الطريق أمام التنمية والتقدم

تقدم الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، في بيان له اليوم السبت، بأسمى آيات التهاني وعظيم الامتنان لشعب الدقهلية والشعب المصري، بمناسبة احتفالات مصر بالذكرى الـ47 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

وأضاف، أن الاحتفالات ترسخ في الأذهان ذكرى عزيزة في وجدان المصريين جميعا على مر العصور، هذه المناسبة التاريخية العظيمة التي حفظت لمصر والعرب المجد والعزة والفخار في معركتها الفاصلة في السادس من أكتوبر، العاشر من رمضان عام 1973 بانتصار القوات المسلحة المصرية والجيش المصري العظيم وعبور خط بارليف المنيع، حيث استردت مصرنا الغالية بهذا النصر العظيم الذي سطرته قواتنا المسلحة بحروف من نور، السيادة على أراضيها وعوده أرض سيناء أرض الامجاد والبطولات إلى أحضان الوطن.

وأكد المحافظ أن انتصارات القوات المسلحة المصرية وجيش مصر العظيم في حرب أكتوبر المجيدة كان له الأثر البالغ في فتح الطريق أمام مصر نحو التنمية والتقدم والازدهار.

وثمن الجهود المتواصلة والمستمرة للقوات المسلحة المصرية العظيمة والشرطة المصرية العريقة على مر الزمان في الحفاظ على تراب الوطن وتحقيق الأمن والأمان لمصرنا الغالية.

وأشار محافظ الدقهلية، إلى أننا في هذا المرحلة بالذات مرحلة البناء والتنمية ومواجهة أعداء الوطن فى الداخل والخارج، نحتاج إلى استلهام روح اكتوبر المجيدة لتستمر مصرنا الغالية في طريقها الذى تخطو فيه بخطى ثابته وتميز إقليمي ودولي، للعبور نحو مستقبل أفضل وذلك بأن نقف جميعا صفا واحدا خلف القيادة الحكيمة والرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتحقق مصرنا الغالية المزيد من التقدم والازدهار وليبقى أكتوبر رمزا للإقدام والشجاعة والفداء وعنوانا لوطن وشعب وجيش للأجيال المتعاقبة للشعب المصري العظيم.

الألاف يحتفلون بميادين المنصورة

يذكر أن الآلاف من أبناء محافظة الدقهلية شاركوا في احتفالات نصر أكتوبر وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في بناء الدولة المصرية الحديثة ومواجهة الإرهاب.

وكان عدد كبير من الأحزاب والتيارات السياسية، أعلنت عن الاحتفال بنصر أكتوبر المجيد بميدان أم كلثوم والنصب التذكاري المجهول بمدينة المنصورة، ودعت المواطنين للمشاركة مما دفع الآلاف للقدوم من مختلف مدن ومراكز المحافظة للمشاركة في الاحتفالات.

وانتشرت في جوانب الميدان صور لتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي مكتوب عليها: "كلنا معاك، وشعبك معاك، وبنحبك يا ريس".