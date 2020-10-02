وكيل القوى العاملة بالبرلمان: عمال مصر سيشاركون في احتفال أكتوبر

أكدت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أنها ستشارك اليوم في الاحتفالات بالذكرى الـ47 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، والمقامة أمام المنصة في مدينة نصر.

وقالت سولاف لـ"الوطن"، إن "آلاف العمال سيشاركون في هذه الاحتفالية، تخليدا لذكرى الآبطال الذين حققوا النصر لمصر"، لافتة إلى أن هناك أكثر من 4 أتوبيسات تضم قيادات عمالية وعمال مصر، في طريقها الآن من المؤسسة العمالية للمنصة للاحتفال مع الشعب المصري بانتصارات حرب أكتوبر.

ودعت عدد من الأحزاب السياسية المواطنين، على رأسها "مستقبل وطن، والوفد والتجمع ومصر الحديثة" وغيرها؛ للمشاركة في الاحتفالات بنصر أكتوبر في الميادين الرئيسية، وأمام المنصة، حيث دعا حزب مستقبل وطن كل أعضائه وجموع الشعب المصري للمشاركة في احتفالات ذكرى نصر أكتوبر، اليوم الجمعة، بالميادين الرئيسية في كل محافظة والفعالية الرئيسية أمام النصب التذكاري "المنصة" بمدينة نصر.

كما دعا المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، كل أعضاء الحزب وجموع الشعب المصري للمشاركة في الاحتفالات بالميادين الرئيسية في المحافظات، وكذلك بالفعالية الرئيسية أمام النصب التذكاري "المنصة" بمدينة نصر.

وقال الحزب في بيانه، إن الدروس المستفادة من انتصار حرب أكتوبر مستمرة، ومثلما كان الجيش المصري قادرا على مسح آثار هزيمة يونيو، واصل دوره العظيم في حماية الأرض والحدود والأمن القومي المصري، في كل وقت وكل مكان.

كان نصر أكتوبر معجزة بمقاييس الحسابات العسكرية والاستراتيجية وقتها، وخط بارليف وعائق مائي وتحصينات ضخمة على الضفة الشرقية، لكن المعجزة تحققت وأذهلت العالم وخبراء الاستراتيجية، فقد عبرت القوات المسلحة قناة السويس وحطمت خط بارليف، وقدمت درسًا عسكريًا في الإرادة والمواجهة، ليظل نصر 6 أكتوبر شاهدًا على بسالة المقاتل المصري، وقدرات الأسلحة المختلفة على ابتكار حلول غير تقليدية.