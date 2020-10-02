لتأدية العشاء في جماعة.. وقف احتفال أهالي بني سويف بذكرى أكتوبر

اضطر المشاركون في احتفالات أكتوبر ببني سويف إلى وقف الاحتفالات لآداء صلاة العشاء في جماعة بميدان الزراعيين.

وتوافد مئات المواطنين من مختلف قرى ومراكز المحافظة على الميدان، مساء اليوم للاحتفال بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، حيث توافدت الأسر والشباب حاملين أعلام مصر وسط أجواء سيطرت عليها البهجة واستعادة روح الانتصارات، وحرص المواطنون على التقاط الصور التذكارية داخل الميدان الرئيسي بالمحافظة، رفع اعلام مصر، وسط حالة من البهجة وتشغيل الاغاني الوطنية.

ودشن عدد من الأحزاب السياسية منصة كبرى أمام النصب التذكارى بمدينة نصر، للاحتفال بذكرى النصر العظيم، نصر أكتوبر المجيد، كما تم إنشاء مسرح كبير أمام البوابة الرئيسية للحديقة الدولية بمدينة نصر للاحتفال، بالإضافة إلى عدد من ميادين المحافظات.