وزيرة الثقافة: بث أمسية نادرة للمشير الجمسي احتفالا بنصر أكتوبر

وجهت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، ببث حلقة نادرة من أمسيات صالون الأوبرا الثقافي التي أعدها وقدمها المبدع الكبير محمد سالم، واستضافت المشير عبد الغنى الجمسي روى خلالها ذكريات وأسرار النصر العظيم بحضور اثنين من الفنانين استلهما معجزة العبور، هما الموسيقار الكبير عمر خيرت والفنان الكبير محمود ياسين في السادسة مساء الثلاثاء 6 أكتوبر على قناة وزارة الثقافة باليوتيوب.

وذلك ضمن الاحتفالات بذكرى انتصارات حرب أكتوبر، في إطار فعاليات المبادرة الإلكترونية "الثقافة بين إيديك".

قالت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، إن احتفالات الثقافة المتنوعة بانتصارات أكتوبر تسعى إلى إحياء ذكرى خالدة نجحت في تشكيل تاريخ مصر الحديث.

وأضافت "عبدالدايم" أن الفعاليات تم اختيارها بعناية لتعمل على إبراز قوة وصلابة المجتمع المصري في مواجهة التحديات، مشيرة إلى أن انتصارات أكتوبر المجيدة تُعد قدوة ملهمة للشباب والنشء الجديد وحافزًا لمواصلة بناء الوطن والحفاظ على مكتسباته.

يشار إلى أن احتفالات وزارة الثقافة بذكرى حرب أكتوبر تشمل إذاعة ثلاثة أفلام وثائقية على قناتها باليوتيوب تتناول الانتصار العظيم وتتضمن مشاهد حية من معجزة العبور وهى فيلم 6 أكتوبر الساعة 5 مساء الثلاثاء 6 أكتوبر، فيلم صائد الدبابات في السادسة مساء الأربعاء 7 أكتوبر، فيلم أبطال من مصر في السادسة مساء الخميس 8 أكتوبر.

وتنظم وزارة الثقافة 1003 فعاليات فنية وفكرية فى القاهرة والمحافظات بمختلف المواقع الثقافية، احتفالًا بالذكرى الـ47 لانتصارات أكتوبر المجيدة ولأول مرة على قناة الوزارة باليوتيوب، وكذلك المنصات الإلكترونية التابعة للقطاعات على شبكة الإنترنت.

وقالت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، إن انتصارات أكتوبر تمثل ذكرى خالدة تشهد على حماسة المصريين وعبقريتهم فى التصدى للتحديات، وأنها جسدت أسمى معانى الوحدة الوطنية والتي تجلت في التفاف الشعب حول قواته المسلحة لتحقيق ما كان يظنه الآخرون مستحيلًا.

وأضافت "عبد الدايم" أن وزارة الثقافة تعمل على إحياء هذه الذكرى وإبراز أثرها على المجتمع خاصة النشء والشباب، من خلال كل الوسائل والفنون الإبداعية، وذلك لخلق أجيال جديدة أكثر وعيًا بقضايا الوطن التي يجب اجتيازها لتحقيق تنمية وطنية مستدامة.