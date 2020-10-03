أمريكا.. "البيت الأبيض" يتحول إلى منطقة موبوءة بكورونا

تحول "البيت الأبيض" إلى منطقة موبوءة فيما يبدو بفيروس كورونا، بعد الإعلان عن إصابة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالفيروس هو وزوجته، ليتوالى الإعلان عن الإصابات لاحقًا.

البداية كانت بإصابة هوب هيكس، مساعدة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بفيروس كورونا المستجد. وهوب هيكس كانت على متن طائرة الرئاسية يوم الثلاثاء، لحضور المناظرة التي جمعت الرئيس ترامب والمرشح الديمقراطي لسباق الرئاسة جو بايدن.

كما حضرت أيضًا تجمع الرئيس ترامب الانتخابي يوم الأربعاء في مينسوتا. فيما عقد الرئيس "ترامب" اجتماعًا لاحقًا بشأن اختيار المرشحة لعضوية المحكمة العليا إيمي باريت، حيث دخلت هي الأخرى دائرة الشبهات بشأن الإصابة، فضلًا عن شخصين آخرين على الأقل حضرا الاجتماع.

وجاءت اختبارات فيروس كورونا لكل من بيل ستيبين، مدير الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي، وكليان كونواي، مستشارة البيت الأبيض السابقة إيجابية. وقالت كيليان كونواي في تغريدة لها على موقع "تويتر" اليوم: "لديّ أعراض متوسطة (سعال خفيف) وأشعر بتحسن. بدأت عملية الحجر الصحي بالتشاور مع الأطباء"، وفقًا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وأضافت: "كالعادة، قلبي مع كل من تأثر بهذا الوباء العالمي". كما قال مسؤول كبير، إنه ثبتت إصابة بيل ستيبين، مدير الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بفيروس كورونا، ليصبح أحدث شخصية في الدائرة المقربة لترامب مصابًا".

وتلقى ستيبين، البالغ من العمر 42 عامًا، نتائج الاختبار مساء أمس، وهو يعاني، بحسب ما وصفه المسؤول، من أعراض "خفيفة تشبه الإنفلونزا".

وسافر ستيبين إلى كليفلاند مع الرئيس الأمريكي وفريقه، يوم الثلاثاء، لإجراء أول مناظرة رئاسية، وشوهد على مقربة من هوب هيكس، كبيرة مساعدي ترامب التي ثبتت إصابتها أيضًا.

وكان ستيبين من بين مجموعة من كبار موظفي حملة ترامب الذين خضعوا للاختبار، لكنه الوحيد الذي جاءت نتائجه إيجابية حتى الآن. وكانت نتائج اختبار نائب مدير الحملة جاستن كلارك سلبية.

وفي وقت سابق، أعلن ترامب أن الفحوص أثبتت إصابته والسيدة الأولى ميلانيا بفيروس كورونا، وأنهما سيخضعان للحجر الصحي. ووصل الرئيس الأمريكي إلى مركز والتر ريد الطبي العسكري على متن طائرة هليكوبتر للعلاج. ولم يتحدث ترامب، الذي خرج مترجلًا إلى الطائرة بالبيت الأبيض، إلى الصحفيين الذين كانوا بانتظاره.

وأعلن طبيب البيت الأبيض، شون كونلي، في وقت سابق، عن أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يتلقى علاجًا تجريبيًا ضد كوفيد-19 هو عبارة عن أجسام مضادة صناعية، مشيرًا إلى أنه يتمتع بـ"معنويات جيدة" رغم شعوره بتعب.

وقال شون كونلي طبيب الرئيس في بيان: "بعد ظهر اليوم، كان الرئيس لا يزال متعبًا ولكن معنوياته جيدة".