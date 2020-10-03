يسرع وقت الشفاء.. ماهو الدواء الذي يستخدمه ترامب بعد إصابته بكورونا؟

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعاني من أعراض خفيفة لمرض كوفيد-19، بعد أن ثبتت إصابته هو وزوجته ميلانيا بفيروس كورونا، وقال كبير موظفي البيت الأبيض إن الرئيس "يؤدي مهام عمله"، ويتمتع "بمعنويات مرتفعة"، مضيفا أنه يتوقع تعافيه سريعا، ويتناول دونالد ترامب عقار الريدسفير للعلاج من الفيروس، تزمنا مع ذلك يستعرض "الوطن" في هذا التقرير هذه العقار ومدى فعاليته.

- أثبت عقار ريمدسفير لعلاج فيروس "الإيبولا" نجاحه حتى الآن في علاج مرضى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" منذ تفشي جائحة كورونا حتى الآن، ووصفه وزير الصحة البريطاني بأنه أكبر خطوة إلى الأمام.

- أظهرت الدراسات العلمية بالفعل نتائج واعدة تشير إلى أن عقار ريمدسفير يسرع وقت الشفاء بمعدل أربعة أيام.

- يعد الريمدسفير واحدا من الأدوية الوقوية باعتباره مضادا للفيروسات، وتم ملاحظة تحسن حالة المرضى المصابين بأمرض خطيرة في بريطانيا، اسكتلندا وأيرلندا الشمالية.

- أعلن وزير الصحة البريطاني في مؤتمر صحفي له موافقته على استخدام الدواء بشكل أوسع، قائلا: "ربما تكون هذه أكبر خطوة إلى الأمام في علاج مرضى فيروس كروونا منذ بداية الأزمة".

- أعطت الولايات المتحدة الضوء الأخضر لاستخدامه في علاج مصابي كورونا في الأول من مايو الجاري، فيما أعلنت بريطانيا عن استخدامه بعدما حصلت على موافقة إدارة الأغذية والأدوية في وقت مبكر عن الولايات المتحدة.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، عن خروج 288 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 97143 حالة حتى أمس.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 149 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 10 حالات جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.