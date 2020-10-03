رئيس التحرير

محمود مسلم

نائب ترامب يعتزم تمثيله في مناظرة مع "هاريس" الأربعاء

كتب:

أ.ش.أ
10:32 ص | السبت 03 أكتوبر 2020
مناظرة دونالد ترامب مع منافسه جو بايدن

مناظرة دونالد ترامب مع منافسه جو بايدن

ذكرت تقارير إخبارية أمريكية، اليوم، أن نتيجة اختبار فيروس كورونا جاءت سلبية لنائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، وهو أول شخص يمكنه أن يشغل المنصب في المكتب البيضاوي إذا أصبح الرئيس ترمب مريضا جدا، ولا يستطيع القيام بواجباته.

وأضافت التقارير، حسبما نقلت قناة "الحرة" الأمريكية، أنه نتيجة لذلك يخطط بنس لاستئناف مشاركته في الحملة الانتخابية وتمثيل الرئيس ترامب، بما في ذلك المناظرة المقررة يوم الأربعاء المقبل مع السناتور كامالا هاريس من كاليفورنيا، المرشحة الديمقراطية لمنصب نائب الرئيس.

وجاء إعلان بنس عن خطته بعد ساعات من إعلان الرئيس الأمريكي ترامب وزوجته ميلانيا أن الفحوصات جاءت إيجابية، وأكد الطبيب التابع للبيت الأبيض، والمسؤول عن صحة نائب الرئيس، أن بنس ما زال بصحة جيدة، وله الحرية لممارسة أنشطته الطبيعية.

يشار إلى أن نائب الرئيس الأمريكي يعمل من بيته على بعد أميال من البيت الأبيض، وينوب عن الرئيس في الاجتماعات والاتصالات، ويحضر لمناظرة الأسبوع المقبل.

اقرأ المزيد:

هل ستغير إصابة ترامب بكورونا في نتائج الانتخابات؟.. محلل سياسي يجيب

عاجل.. نقل ترامب إلى مستشفى عسكري للعلاج من كورونا

أديب يسخر من عدم مرافقة زوجة ترامب له إلى المستشفى: يمكن هتاخد أوبر

إصابة مدير حملة ترامب ومستشارة البيت الأبيض السابقة بكورونا

الكمامة "إجبارية" في البيت الأبيض بعد إصابة ترامب بكورونا