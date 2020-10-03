ضبط مخزن به سلع غذائية فاسدة بالقناطر الخيرية

تمكنت إدارة مباحث التموين بالقليوبية، بقيادة العقيد أحمد عبد العليم، مدير مباحث التموين، من ضبط المدير المسؤول عن مخزن بدون ترخيص لتجارة السلع الغذائية بنطاق مركز القناطر الخيرية، لتجميعه كميات من السلع الغذائية بدون مستندات ومجهولة المصدر تمهيدًا لطرحها بالأسواق، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العقيد أحمد عبدالعليم، مدير مباحث التموين بالقليوبية، يفيد بضبط المدير المسؤول عن مخزن بدون ترخيص لتجارة السلع الغذائية بنطاق مركز القناطر الخيرية، لتجميعه كميات من السلع الغذائية بدون مستندات ومجهولة المصدر، تمهيدًا لبيعها بالأسواق.

وعلى الفور، تم تشكيل حملة مكبرة بالتنسيق مع إدارة المسطحات بالقناطر، وتمكنت الحملة من ضبط 7,45 طن دقيق فاخر، إضافة إلى 720 عبوة زيت طعام بدون مستندات مجهولة المصدر، تمهيداً لعرضها للبيع والتداول بالأسواق، بحوزة المدير المسئول عن مخزن بدون ترخيص لتجارة السلع الغذائية، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وكانت مباحث التموين بالتنسيق مع شرطة المسطحات قد تمكنت في وقت سابق من ضبط مصنع منظفات صناعيه بدون ترخيص فى شبرا الخيمه به كميات كبيرة من المنظفات مجهولة المصدر وعبوات جاهزة للتوزيع، وعليها علامات تجارية لشركات عالمية، وحُرر محضر لصاحب المصنع وتولت النيابة ىالتحقيق.

وتلقى اللواء فخرالدين العربى مدير أمن القليوبية إخطارًا من العقيد أحمد عبدالعليم رئيس مباحث التموين، يفيد بورود معلومات بوجود مصنع منظفات صناعية بدون ترخيص، يحتوي على مواد خطرة ومغشوشة تضر بالصحة العامة.

وتم التنسيق مع شرطة المسطحات ومباحث قسم أول شبرا، وتم مداهمة المصنع، وضٌبط 20,450 طن منظفات صناعية مجهولة المصدر، و38450 عبوة منظفات صناعية "متعددة الأغراض" منتج نهائي معبأة داخل عبوات، ومدون عليها علامات تجارية مغشوشة ومقلدة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، وتم التحفظ على المضبوطات، وتولت النيابة التحقيق.