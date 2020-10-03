وصول أول رحلتي طيران من فرنسا في ظل كورونا.. توصيات للوقاية من الفيروس

بعد توقف دام نحو 6 أشهر، أعلن محافظ البحر الأحمر، اللواء عمرو حنفي، أنه من المقرر وصول أول رحلتي طيران من مطار العاصمة الفرنسية باريس إلى مدينتي الغردقة ومرسى علم اليوم السبت، مشيرا في بيان للمحافظة، إلى أن هاتين الرحلتين تعدان أولى الرحلات السياحية القادمة من باريس منذ تعليق رحلات الطيران في مصر مارس الماضي، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

رحلات الطيران القادمة من باريس إلى مدينتي الغردقة ومرسى علم ستستمر بطريقة منتظمة كل يوم سبت من كل أسبوع، بحسب بيان المحافظة، على أن يتم اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية بمطاري الغردقة ومرسى علم الدوليين، وإجراء تحليل pcr للسياح والوافدين من الخارج غير الحاملين له من بلادهم.

إجراءات احترازية عدة شدد أطباء مكافحة العدوى وخبراء السياحة على ضرورة اتباعها مع قدوم أول رحلات السياحة الفرنسية ومع زيادة أعداد السائحين الوافدين من عدة دول بشكل عام، في إطار منع انتشار فيروس كورونا.

إيهاب موسى، الخبير السياحي وعضو ائتلاف دعم السياحة، أكد أن أول خطوة أساسية يجب مراعاتها مع عودة استقبال السياحة الخارجية، هو عدم السماح لأي سائح مصاب بفيروس كورونا أو مشتبه في إصابته دخول البلاد، على أن يحمل السائح شهادة صحية أو إقرارًا يثبت عدم إصابته.

وأضاف موسى في تصريحات لـ"الوطن"، أنه يجب الحرص على قياس درجة حرارة السائحين قبل دخولهم البلاد، مع التنبيه على المرشدين السياحيين، أنه في حال ارتفاع حرارة أحد أفراد الفوج السياحي، يجب إبلاغ الجهات المعنية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة، ولتجنب اختلاطه بآخرين.

موسى: المراقبة والتشديد على التزام السائحين بارتداء الكمامة واتباع الإجراءات الوقائية

ولفت موسى، إلى ضرورة المراقبة والتشديد على التزام السائحين بارتداء الكمامة واتباع الإجراءات الوقائية، كالتعقيم المستمر والتباعد الاجتماعي كي لا يصاب بالعدوى في مصر، "عشان نطمن إن اللي جاي سليم، يرجع سليم، محدش يقول تعبت في مصر"، حسب تعبيره.

من جانبها، شددت سوزي محفوظ، مدرب زمالة واستشاري ورئيس قسم مكافحة العدوى بمستشفى الزاوية الحمراء، على ضرورة التزام أي سائح بارتداء الكمامة من لحظة وصوله المطار وفي خلال الجولات الخارجية بالمحافظة.

وتابعت محفوظ في حديثها لـ"الوطن" الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية المتعلقة بالوقاية من فيروس كورونا أهمها التباعد خلال الجولات والتعقيم المستمر، كلها أساليب تضمن وقاية السائح والمرشد السياحي المتعامل معه، علما بأنه تم السماح بدخوله أرض مصر بعد إجراء تحليل pcr للتأكد من عدم إصابته بالفيروس.