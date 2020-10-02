الغردقة تستقبل أولى رحلات الطيران القادمة من فرنسا وتركيا

يستعد مطار الغردقة الدولي لاستقبال أولى رحلات الطيران القادمة من مطار فرنسا، غدا السبت، وعلى متنها 120 سائحا كما يستعد لاستقبال أولى رحلات الطيران القادمة من تركيا وعليها عدد من السائحين الأجانب وذلك بعد انقطاع دام لعدة شهور منذ جائحة كورونا المستجد.

وبحسب مصدر ملاحي، فإن مطاري الغردقة ومرسى علم استعديا لاستقبال أولى الرحلات الفرنسية القادمة من مطار بالعاصمة الفرنسية باريس لأول مرة للبحر الأحمر بعد جائحة فيروس كرونا المستجد، حيث من المقرر أن تصل بداية الأسبوع المقبل رحلتين طيران قادمتين من فرنسا تقلان لا يقل كلا منهما عن 120 سائحا فرنسيا.

وقال عصام علي، الخبير السياحي بالبحر الأحمر، إن مصر كانت من أولى الدول فى العالم التي فتحت مجالها الجوي أمام السائحين حيث استقبلت المدن السياحية بالبحر الأحمر آلاف السائحين من جنسيات أوروبية مختلفة من دول أوكرانيا وبيلاروسيا وسويسرا والمجر وصربيا ومقدونيا ومولدفا ورومانيا وبولندا وبلغاريا وذلك منذ مطلع شهر يوليو الماضى تزامنا مع فتح حركة الطيران الخارجية.

وأشار أسامة منير، عضو ورئيس لجنة النقل بغرفة شركات السياحة والسفر، إلى أنه من المقرر أن تستقبل مطارات البحر الأحمر رحلتين أسبوعيا من مطارات فرنسا ومن المتوقع استقبال طيران من ألمانيا وذلك بعد أن تفتح الحكومة الألمانية السفر لمواطنيها إلى مصر مؤكدا أن منظمة الصحة العالمية أشادت بالإجراءات الوقائية والإحترازية المتبعة في المطارات والفنادق المصرية.

وكشف منير أن فنادق البحر الأحمر استقبلت أكثر من مائة ألف سائح مصري وأجنبي خلال شهر سبتمبر الماضي وحققت الفنادق أعلى نسبة الإشغالات لها ووصلت إلى 50% وهي النسبة المقررة لاستقبال نزلاء السياحة طبقا للضوابط والاشتراطات التي أقرتها رئاسة الوزراء.