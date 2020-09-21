مطار الغردقة يستقبل سائحين سويسريين بالورود والشيكولاتة والكشف الطبي

استقبل مطار الغردقة الدولي مساء الأحد، عددا من السائحين الأجانب عبر أولى رحلات شركة Chair airline السويسرية القادمة من مدينة زيورخ السويسرية رحلة رقم GM3506 وعلى متنها عدد من السائحين السويسريين وذلك بعد توقف دام لأكثر من 6 أشهر بسبب جائحة كورونا.

كان في استقبال السائحين اللواء نبيل الملاح مدير مطار الغردقة الدولي، وفريق العلاقات العامة بالمطار، حيث تم استقبال الركاب بالورود والشيكولاتة وتقديم لهم كل التسهيلات اللازمة وإنهاء إجراءات وصولهم في سهولة ويسر.

وأجرت فرق طبية من الحجر الصحى والطب الوقائى برئاسة الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، الكشف الطبى على جميع الركاب وإخضاعهم للتحاليل وأخذ عينة لإجراء مسحة pcr للتأكد من خلوهم من أى إصابات بكورونا.

يأتي ذلك في ضوء الجهود التي تبذلها وزارة الطيران المدنى بالتعاون مع الوزارات الأخرى والجهات المعنية لتنشيط وزيادة الحركة السياحية الوافدة إلى مصر.