"أليكس" تجتاح فرنسا.. وفقدان 8 أشخاص

قالت السلطات الفرنسية، اليوم السبت، إن ثمانية أشخاص على الأقل فُقدوا عقب عاصفة اجتاحت جنوب شرقي البلاد وتسببت في فيضانات قوية حول مدينة نيس.

وسجلت وكالة الأرصاد الجوية الفرنسية "ميتيو فرانس" هطول 450 ملليمترًا من الأمطار على مدى 24 ساعة في بعض المناطق، وهو ما يعادل نحو أربعة أشهر من الأمطار في هذا الوقت من العام.

وقال جيريمي كرانشان، مدير الحماية المدنية، في تصريح صحفي، إن هطول الأمطار كان أكثر غزارة مما كان عليه في الثالث من أكتوبر عام 2015 عندما أودت الفيضانات بحياة 20 شخصًا في مدينة كان وحولها بمنطقة الريفيرا الفرنسية.

وكانت مقاطعة "الألب-ماريتيم" الواقعة على الحدود مع إيطاليا في حالة تأهب قصوى، يوم الجمعة، مع اقتراب العاصفة.

وتسببت العاصفة، التي يطلق عليها اسم "أليكس"، في رياح شديدة بلغت سرعتها أكثر من 180 كيلومترًا في الساعة في منطقة بريتاني بين يومَي الخميس والجمعة.

وخفضت السلطات درجة التأهب إلى المستوى البرتقالي، يوم السبت، بعد أن تحركت الأمطار باتجاه إيطاليا.

وضربت العاصفة "أليكس" بقوة شمال غرب فرنسا، حيث بلغت سرعة الرياح في إقليم بروتاني ليل الخميس إلى الجمعة 186 كلم/ساعة، مخلفة خسائر مادية و80 ألف شخص بدون كهرباء.

وقامت مصالح الحماية المدنية بأكثر من 200 تدخل للإنقاذ وتدارك أضرار مادية تسببت فيها الرياح القوية، من بينها اقتلاعها الأشجار وقطعها الكابلات الكهربائية، والتسبب في ارتطام أجسام متفاوتة الحجم بالسيارات وواجهات المحلات والمؤسسات.

أمام قوة العاصفة ومخاطرها العالية، اضطرت السلطات في عدد من المناطق إلى إغلاق المؤسسات التعليمية والجامعات والحدائق العامة ومنع التنقلات في الطرقات المحاذية للسواحل، تحسبًا من إمكانية حدوث فيضانات تتوقعها مصالح الأرصاد الجوية اليوم.