خبير بترول: القطاع شهد طفرة كبيرة واستثمارات ضخمة خلال 6 سنوات

قال صبري الشرقاوي خبير البترول، ورئيس شعبة البترول بنقابة المهندسين، إن الفترة من عام 2010 وحتى أكتوبر 2013، شهدت توقفت الاستكشافات والاستثمارات تماما، إلى أن وصلنا للحالة الأمنية والسياسية واستقرار البلد، وبدأ ضخ الاستثمارات مرة أخرى التي بدأت من يوليو 2014 وحتى يوليو 2020، مؤكدًا أنه خلال الـ6 سنوات الماضية تغيرت خريطة البترول في مصر كلية.

وأضاف "الشرقاوي"، خلال حواره في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على فضائية القناة الأولى، أنه لأول مرة في عام 2018/2019 يحقق قطاع البترول 27% من الدخل القومي بقيمة قدرها حوالي 1.4 مليار دولار، مشيرًا إلى تحقيق الإكتفاء الذاتي من الغاز لأول مرة منذ فترة كبيرة، بالإضافة إلى فائض للتصدير.

وتابع، أن مصر لا تستورد غاز الآن، وننتج حوالي ما يقرب من 650 ألف برميل خام بترولي في اليوم، ولكن الاستهلاك في مصر أكبر من ذلك، وعلينا تشجيع الناس على استخدام الغاز الطبيعى في السيارات، للمساهمة في تخفيض استهلاك البنزين.

وأشار "الشرقاوي"، إلى أن اتجاه الدولة المصرية حاليا هي تحويل كل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، مضيفًا: "عندنا الغاز يكفي لسنوات عديدة قدام، ووصلنا للبيوت حوالي 1.3 مليون وحدة في السنة"، مؤكدًا أن استخدام الغاز الطبيعي في البيوت سيقلل من استخدام البوتجاز، "لأننا وصلنا إلى إستيراد 50% من استخدامنا للبوتجاز في وقت ما".