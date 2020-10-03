جيش الفاتيكان: 150 سويسريا يحمون البابا مقابل 1680 دولار شهريا

"أتمنى أن يكون القسم الذي ستؤدونه "الأحد" أيضًا شهادة على الإخلاص لدعوة معموديّتكم"، هذا ما قاله البابا فرنسيس في كلمته إلى المجندين الجدد في الحرس السويسري البابوي.

واستقبل البابا فرنسيس، في القصر الرسولي بالفاتيكان المجندين الجدد في الحرس السويسري البابوي، قائلا: "يسعدني أن ألتقي بكم في هذه المناسبة، أوجه تحية ودية إلى المجندين الجدد الذين اختاروا، على غرار العديد من مواطنيهم، تكريس فترة من شبابهم لخدمة خليفة بطرس، إن حضور عائلاتكم يعبر عن تفاني الكاثوليك السويسريين للكرسي الرسولي".

وأضاف البابا: "أتذكر الماضي اللامع للحرس السويسري البابوي، وواقعة نهب روما، الذي دافع فيه الحرس السويسري بشجاعة عن البابا، وصولاً إلى التضحية بأرواحهم".

والحرس البابوي السويسري يعدون هم جيش الفاتيكان الذي يقتصر قوامه على 150 فردًا، ويعرف بأنه أصغر جيش في العالم، وله زي يلفت الأنظار بالنسبة للسائحين وزائري ساحة القديس بطرس.

المتطوعون في الحرس السويسري البابوي يحصلون على راتب شهري يقدر بـ1680 دولارا، وتقوم بتلبية احتياجاتهم خمس راهبات من بولندا، وهم إلى جانب العمل كحراس شخصيين للبابا، يحرسون الفيلا البابوية كاستل جاندولفو والمداخل الرسمية لمدينة الفاتيكان.

ومن العلامات المميزة للحرس السويسري ملابسهم التي تحمل نمط عصر النهضة من السترات والجوارب المخططة بألوان الأحمر والأزرق والأصفر وطوق أبيض، وأحيانا خوذات من ريش النعام رفيعة ملونة لتعكس الرتب المختلفة.

ويرتدي الحرس درعا أيضا في بعض الأحيان، ويستطيع الحراس الذين يرتدون الزي التقليدي حمل الرؤوس أو الرماح أو السيوف.

ونظرا لأن هذا "الزي الاحتفالي" ليس عمليا للغاية في أداء الواجبات اليومية، فقد صمم الحرس زيا آخر بالإضافة إلى "زي التمثيل" و"زي التمرين" الأزرق مع قبعة يرتديها الحرس، أثناء التدريب وأداء الواجبات المسائية.

وعرف السويسريون كمحاربين خلال أحداث نهب روما في عام 1527، حيث لقي جميع أفراد الحرس السويسري البالغ عددهم في ذلك الوقت 187 حارسًا ما عدا 42 فردًا دفاعًا عن البابا كليمنت السابع، حيث تمكنوا من الوصول به إلى بر الأمان، وفي عام 1981، ساعد الحرس السويسري في حماية البابا يوحنا بولس الثاني أثناء محاولة اغتيال في ساحة القديس بطرس.