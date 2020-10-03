انطلاق برنامج الإنتاج الثقافي لشهر أكتوبر بساحة الهناجر الاثنين

تنطلق فعاليات برنامج قطاع شؤون الإنتاج الثقافي، برئاسة المخرج خالد جلال، في الفترة من 5 حتى 29 أكتوبر الجاري، في السابعة والنصف مساء يوميًا على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا المصرية.

يُفتتح البرنامج بمسرحية "سينما المصر"، ويستمر عرضها أيام 6 و7 أكتوبر، وهو عرض تخرج الدفعة الثانية قسم التمثيل بمركز الإبداع الفني التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحي عبدالوهاب، رؤية وإخراج خالد جلال.

ويشارك 5 فرق فنية بالبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج عادل عبده، في البرنامج وهى: "رضا، أنغام الشباب، القومية للموسيقى الشعبية بشعبتيها (الآلات الشعبية والإنشاد الديني)، القومية للفنون الشعبية، تحت 18" حيث تقدم فرقة رضا برئاسة الدكتور محمود صلاح 4 حفلات أيام 8 و9 و10 و11 أكتوبر، لمجموعة من أشهر استعراضاتها الفنية التي قدمتها طوال تاريخها الفني.

كما يتغنى فريق "لايف تيم" بفرقة أنغام الشباب برئاسة الفنان ماهر عبيد، يوم 12 أكتوبر، بباقة من أغاني الفريق وأغاني زمن الفن الجميل لكبار نجوم الطرب في مصر والوطن العربي، وتقدم الفرقة القومية للموسيقى الشعبية برئاسة الدكتور أسامة زغلول، يوم 13 أكتوبر، الأغاني والمواويل الشعبية بمصاحبة الطبل البلدي والمزمار والربابة، كما تقدم الفرقة القومية للفنون الشعبية برئاسة المخرج هاني النابلسي، 4 حفلات أيام 16و17 و18 و19 أكتوبر، لباقة من أجمل استعراضاتها الشهيرة.

وتقدم فرقة تحت 18 برئاسة الفنان عبدالمنعم محمد، 3 حفلات لعرض العرائس "على بابا والأربعين حرامي" أيام 23 و24 و25 أكتوبر، وهو من إنتاج الفرقة، إخراج حسن الشريف، وتشارك شعبة الانشاد الديني بالفرقة القومية للموسيقى الشعبية، تحت إشراف فنى للدكتور أحمد رفعت، بمجموعة منتقاة من الأغاني الدينية والمديح النبوي، وذلك يوم 26 أكتوبر.

ويحتفل القطاع، يوم 15 أكتوبر، بنصر العبور، ويكرم كوكبة من رجال القوات المسلحة، الذين شاركوا في حرب النصر، كما يعلن القطاع عن أسماء الفائزين في مسابقة "أنا المصري" للأغنية الوطنية للشباب بموسمها الثالث.

وتُختتم فعاليات برنامج شهر أكتوبر بعرضين مسرحيين يقدمهما البيت الفني للمسرح برئاسة المخرج إسماعيل مختار، في 3 حفلات أيام 27 و28 و29 أكتوبر، لأوبريت "الليلة الكبيرة" من إنتاج مسرح القاهرة للعرائس برئاسة الفنان محمد نور، كلمات الشاعر صلاح جاهين، وألحان الموسيقار سيد مكاوي، تصميم عرائس للدكتور ناجى شاكر وإخراج صلاح السقا، يليه العرض المسرحي "كأنك تراه" من إنتاج مسرح الطليعة برئاسة الفنان شادي سرور، تأليف نسمة سمير، أشعار محمد بهجت، إخراج ماهر محمود.

يأتي ذلك مع تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من خطر فيروس كورونا المستجد، ويبدأ برنامج السهرات في السابعة والنصف من مساء كل ليلة، وتبلغ قيمة التذكرة 20 و30 جنيهًا.