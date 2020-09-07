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"الإنتاج الثقافي" ينعى عايدة كامل: فنانة احترمت فنها وجمهورها

كتب:

الهام زيدان
01:39 م | الإثنين 07 سبتمبر 2020
عايدة كامل

عايدة كامل

نعى المخرج خالد جلال رئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافي، الفنانة القديرة عايدة كامل، التي رحلت عن عالمنا صباح اليوم عن عمر ناهز 89 عاما.

وقدم جلال تعازيه لابنها الدكتور هشام عزمي، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، وقال إننا فقدنا اليوم فنانة احترمت فنها وجمهورها، واستطاعت بأدائها المميز أن تسكن قلوب الجمهور، وسيظل يذكرها جيل بعد جيل، وادعو الله أن يتغمد الفقيدة برحمته ويلهم أهلها ومحبيها الصبر والسلوان.

ولدت الفنانة عايدة كامل عام 1931، وهي زوجة الفنان الراحل محمود عزمي، عملت في السينما منذ مطلع الخمسينيات، وكرست جهودها للدراما التليفزيونية والإذاعية منذ الثمانينيات، ويعد مسلسل "عائلة مرزوق أفندي" من أشهر أعمالها في الإذاعة.

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