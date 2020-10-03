لجنة مولد مار جرجس بالأقصر تنفي إلغاء الاحتفالات: يقام في موعده

كشفت اللجنة المشرفة على احتفالات مولد مار جرجس بالرزيقات تفاصيل الاحتفالات الذي يُقام في نوفمبر من كل عام، نافية ما تردد بشأن إلغائها بسبب تفشي فيروس كورونا المُستجد.

وقالت اللجنة، إن الاحتفالات تُقام تحت رعاية البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، واللجنة البابوية المشرفة على الدير، والتي تتكون من الأنبا هدرا مطران أسوان، والأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة، والأنبا بيمن مطران نقادة، والأنبا يؤانس أسقف أسيوط.

وأضافت أن الدير يجري الاستعدادات الكاملة لإقامة مولد مار جرجس بالرزيقات، ومؤكدة عدم إلغائه إلا بتعليمات من البابا تواضروس الثاني، واللجنة المشرفة على الدير، وإذا طرأ أي تغيير سيعلن في حينه.

وكان الأنبا مرقس، مطران شبرا الخيمة والمشرف على دير مار جرجس الرزيقات بالأقصر، قد أعلن إقامة الاحتفال السنوى للدير في الفترة من 11 إلى 17 نوفمبر المقبل.

وأكد مطران شبرا الخيمة، أن الدير به مبيت يبدأ أول شهر نوفمبر، مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.

ومازالت تجري الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، استعداداتها لإقامة مولد دير مارجرجس بمنطقة الرزيقات في الأقصر، حيث نفت في بيان رسمي لها، إلغاء المولد الذي يقام في شهر نوفمبر من كل عام بسبب إجراءات مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وكانت "الوطن" قد استعرضت أبرزت المعلومات عن الاحتفالات هذا العام التي تُقام وسط إجراءات احترازية لمنع تفشي فيروس كورونا تحت رعاية البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، واللجنة البابوية المشرفة عليها، والتي تضم الأنبا هدرا مطران أسوان، والأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة، والأنبا بيمن أسقف قوص ونقادة.

وتمثلت أبرز الاستعدادات في تخصيص فريق من الكشافة، وخدام الدير، للوقوف عند الباب الرئيسي، لتعقيم اليدين بالكحول، وقياس درجة حرارة الجسم، كما سيشهد الدير من الداخل كما هو مقترح ترقيم لأماكن الخيم لتحقيق التباعد في المسافات بين الحضور، مع التزامهم بارتداء الكمامات الطبية، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس.