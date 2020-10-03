"منصور" توضح كيف تقدم وزارة المالية الدعم لشركات التصدير

قالت نيفين منصور، مستشار نائب وزير المالية للسياسات المالية، إن دعم المصدرين فكرة موجودة في دول كثيرة وبالأخص الدول المصدرة، "علشان أقدر أشجع الشركات المصدرة أنها تصدر أكثر ويكون عندها أسعار تنافسية في الأسواق العالمية أقدر من خلالها أني أزود القاعدة التصديرية بتاعتي، أني كدولة أرجع دعم أو جزء كحافز بالنسبة للشركات المصدرة بناء على التصدير بتاعهم".

وأضافت، خلال حوارها مع الإعلامي هشام عاصي، في برنامج "صباحك مصري"، المذاع على فضائية أم بي سي مصر2، أنه حدث متأخرات من صندوق تنمية الصادرات "هو الصندوق المسئول عن رد هذه الأعباء"، فحدث أنه كان هناك تراكمات لهذه المبالغ فحصل متأخرات، مؤكدة أن الدولة المصرية وقبل انتشار فيروس كورونا وتداركا لأهمية السيولة بالنسبة للشركات المصدرة حاولت أن تضع أكثر من مبادرة وبالفعل تم الموافقة من مجلس الوزراء على 5 مبادرات.

وتابعت "منصور"، أن هذه المتأخرات بدأنا فيها من حوالي 2012، مشيرة إلى أننا استطعنا من خلال المبادرات التي تم الموافقة عليها بأن نرجع المبالغ المتأخرة لحوالي 2000 شركة بمبلغ يقرب من الـ5 مليار و680 مليون جنيه بإجمالي حوالي 3000 شركة.

وأكدت مستشار نائب وزير المالية للسياسات المالية، أننا نستكمل الطريق "مش بس أننا عملنا حاجة في خلال سنة وقولنا أننا رجعنا شركات كتير ولكن أحنا مكملين من أول السنة دي ولحد النهاردة دافعين ما يقرب من مليار و 700 مليون جنيه للشركات ومستمرين".