تعوق التحول الرقمي.. مطلب برلماني بخطة لمحو الأمية التكنولوجية

طالب النائب حسانين توفيق، عضو مجلس الشيوخ، بضرورة مواجهة الأمية التكنولوجية، مؤكدًا أنها أبرز أهم معوقات خطة مصر نحو التحول الرقمي الذي بدأته مؤخرًا، لتعظيم الاستفادة من التطور التقني في تقديم الخدمات للمواطنين والاعتماد عليها بشكل أساسي في التعاملات اليومية.

وأشار النائب، في بيان له اليوم، إلى أن هناك جهود من الدولة في العمل على محو الأمية الإلكترونية والتكنولوجية من خلال بعض وسائل الإعلام، إلا أن الأمر يتطلب التركيز على وجود حملات موسعة لنشر ثقافة التحول الرقمي، فضلا عن القيام بتدريب مقدمي الخدمات على التطور التكنولوجي.

وشدد "توفيق"، على ضرورة الاستفادة من المخصصات المالية في هذا الملف من أجل استكمال مسيرة التحول الرقمي وتحقيق النتائج المرجوة منه، داعيا الحكومة إلى أهمية التنسيق بين كافة الجهات المعنية لتحقيق هذا الهدف والقضاء على الأمية التكنولوجية، خاصة فيما يوجه من أموال لمحور الأمية في مختلف محافظات مصر.

وطالب عضو مجلس الشيوخ، بضرورة تخصيص جزء من موازنة قطاع الاتصالات لملف التثقيف فيما يتعلق بملف التحول الرقمي، مشيرا إلى أن الحكومة قامت بزيادة المخصصات المالية لتحقيق التحول الرقمي بحوالي 67% عن العام السابق لتسجل حوالي 13 مليار جنيه في موازنة 20202021 مع تنفيذ مشروعات تستهدف تحديث البنية المعلوماتية والمحتوى الرقمي.