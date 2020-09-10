النائب حسانين توفيق يطالب بحل مشكلات المنطقة الصناعية بالمنيا

طالب النائب حسانين توفيق، عضو مجلس الشيوخ، الحكومة بضرورة العمل على مواجهة أزمات المنطقة الصناعية بالمنيا، وحل المشكلات الخاصة بها، حرصا على مصالح المستثمرين، لاسيما وأن هذه المنطقة تعمل في صناعات هامة وتضم عدد كبير من المستثمرين.

وأشار النائب في بيان له اليوم، إلى أن أبرز المشكلات التي تعاني منها المنطقة الصناعية بالمنيا غياب المرافق وسوء حالة الطرق وعدم عمل الصيانة الدورية اللازمة، محذرا من أن تجاهل هذه المشكلات يعطل العمل بهذه المنطقة، خصوصا وأنه تم إنفاق ما يقرب 260 مليون جنيه على البينة التحتية.

وأوضح توفيق، أن المنطقة الصناعية بالمنيا صدر لها قرار إنشاء عام 1997 على مساحة 2170 فدانًا في مدينة المنيا الجديدة، وتضم 210 مصانع منتجة، و200 تحت الإنشاء وإعداد المستندات وإنهاء الإجراءات، وهناك 40 مصنعًا متعثرًا لأسباب فنية ومالية خاصة بالمستثمرين.

وشدد عضو مجلس الشيوخ، على ضرورة تسهيل كافة الإجراءات وإنهاء المشكلات القائمة، لاسيما وأن الدولة جادة في حل مشكلات المستثمرين، لافتا إلى أن الاهتمام بالاستثمار وتذليل العقبات يساهم بشكل كبير في إنعاش الاقتصاد الوطني وتحسين مؤشرات مصر عالميا.