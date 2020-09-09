حسانين توفيق: تسهيلات الحكومة في ملف مخالفات البناء تشجع على التصالح

رحب النائب حسانين توفيق، عضو مجلس الشيوخ، بالتعاطي الحكومي المستمر مع ملف مخالفات البناء، والسعي في تقديم العديد من التسهيلات التى من شأنها مساعدة المواطنين نحو الإقبال على تقديم طلبات التصالح، ومن ثم الاستفادة من الفرصة الذهبية التى يقدمها قانون التصالح وتحقيق الاستقرار للمباني المخالفة، والاستفادة بشكل قانوني من المرافق وأيضا رفع قيمة هذه المباني عن الاستثمار فيها.

جاء ذلك فى تصريحات له الأربعاء، تعليقا علي المؤتمر الصحفي للمهندس مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بشأن ملف التصالح بمخالفات البناء، مؤكدًا علي أن الشكاوي المتعلقة بالمستندات المطلوبة وحاجتها للوقت الكثير، تم التغاضي بشأنها من خلال شهرين آخرين لاستكمال الأوراق بشرط تقديم طلب التصالح، وأيضا التنسيق مع المحافظين على مستوى الجمهورية لتخفيض الرسوم الخاصة بأسعار التصالح حتى تتلائم مع ظروف كل محافظة، مشيرا إلى أن مثل هذه التسهيلات من شأنها التغلب علي العديد من الإشكاليات والعراقيل بهذا الملف.

ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن القانون أيضا يحقق التقسيط بدون فؤائد علي 3سنوات، ومن الضروري أن يدرك الجميع أهمية هذه الفرصة الذهبية ويتقدم بطلب التصالح علي أن يستكمل أوراقه لاحقا قبل نهاية المدة المحددة بـ30سبتمبر2020، مشيرا إلى أن البناء العشوائي آفة كبيرة يعاني منها المجتمع والحسم الحكومي معه ضرورة.

واختتم توفيق حديثه بالتأكيد علي ضرورة أن تكون الدولة بمنتهى الحزم تجاه أى محاولات جديدة لأي بناء عشوائي، سواء على أراضى دولة أو أراضى زراعية، ومعالجة كل إشكاليات الماضي حرصًا على مصلحة ومستقبل الأجيال القادمة.