سليمان عيد "ترند" بعد حديث السقا عن صداقتهما: أطيب شخص عرفته

تصدر الفنان سليمان عيد، مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث، خلال الساعات الماضية، وذلك بعد ظهور أحمد السقا في برنامج معكم، مع المذيعة منى الشاذلي، عبر قناة cbc.

خلال اللقاء، حكى أحمد السقا، عن صداقته بالفنان سليمان عيد، واصفًا إياه بأنه أطيب شخص عرفه، كما تحدث عن المقالب التي يدبرها كل منهما في الآخر.

وروى "السقا" واقعة محاولة سليمان عيد للسباحة في أحد شواطئ الإسكندرية خلال وجودهما على متن أحد المراكب، بصحبة الفنان محمود عبدالمغني، وخلال قيام "عيد"، بالسباحة في البحر إلا أنه "غطس" ولم يظهر مجددًا وأدرك حينها السقا أن صديقه يتعرض للغرق.

ترك السقا المركب التي كان فوق متنها لينزل إلى البحر بحثًا عن سليمان عيد واستغرق الأمر نحو 150 ثانية لإنقاذه، وتعرض سليمان عيد للحرق من الدرجة الثالثة بعد إنقاذه من الغرق واستلقائه على الشاطئ تحت أشعة الشمس الحارقة عدد كبير من الساعات.

شارك سليمان عيد مع الفنان أحمد السقا، عددا من الأعمال الفنية منها "ابن القنصل، من 30 سنة، حرب أطاليا، أفريكانو".

بدأ سليمان عيد حياته الفنية في ثمانينات القرن الماضي، ويتمتع برصيد فني يزيد على 230 عملا ما بين سينما ودراما ومسرح.

قدم سليمان عيد، مع عادل إمام عددًا من الأفلام منها "النوم في العسل، الإرهاب والكباب، طيور الظلام، بخيت وعديلة" فضلًا عن مسلسل "فلانتينو" ومسرحية "الزعيم".

ومن أشهر أعمال سليمان عيد "فيلم ثقافي، الباشا تلميذ، الواد سيد الشحات، ونحب تاني ليه، هوجان، لمعي القط، وش إجرام، جاءنا البيان التالي".

ويشارك سليمان عيد، الفنان محمد هنيدي، في الفيلم الجديد "النمس والإنس" الذي انتهى من تصويره مؤخرًا، من تأليف وإخراج شريف عرفة، بطولة منة شلبي، عمرو عبدالجليل، عارفة عبدالرسول، صابرين، بيومي فؤاد، محمود حافظ.