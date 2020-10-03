"عبدالعاطي" و"شاكر" يبحثان أوجه التعاون بين وزارتي الري والكهرباء

عقد الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اجتماعا مشتركا، بحضور القيادات التنفيذية بالوزارتين، لمناقشة بعض الأمور المشتركة.

وفي إطار الخطة القومية للمياه (2017-2037) واستراتيجية 2050 المعروفة بــ(4ت)، والتي تم إقرارها بالاشتراك بين 9 وزارات لتحديد احتياجات مصر المستقبلية من المياه، طبقًا لمعدلات الزيادة السكانية والمتوقع أن تقدر بحوالي 60 مليون نسمة حتى عام 2050، وفي ضوء ما قررته الحكومة في عام 2016، بأن تكون جميع أعمال التنمية المستقبلية على سواحل البحر المتوسط والبحر الأحمر معتمدة على تحلية مياه البحر في ضوء السعي لإيجاد مصادر بديلة لتنمية مواردنا المائية.

وعرض الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان استراتيجية تحلية مياه البحر على سواحل البحرين الأحمر والمتوسط حتى عام 2050 للوفاء بالاحتياجات المستقبلية من مياه الشرب نتيجة الزيادة السكانية، وما يتطلبه ذلك من توفير الطاقة اللازمة وخاصة الطاقة المتجددة لتشغيل تلك المحطات، وذلك بالتنسيق بين وزارات الكهرباء والري والإسكان، والجدير بالذكر أن تلك الخطة تستهدف تحلية 6,40 مليون م3/ يوم حتى عام 2050 وتم تقسيمها إلى خطط خمسية وتشمل الخطة الخمسية الأولى منها تحلية 1,5 مليون م3/ يوم بحلول عام 2025.

وخلال الاجتماع تم بحث آلية نقل الأصول الخاصة بمحطات المحولات والمنشأة بمعرفة مصلحة الميكانيكا والكهرباء التابعة لوزارة الموارد المائية والري ليتم إدارتها والاستفادة بها بمعرفة وزارة الكهرباء والطاقة، كما تم خلال الاجتماع الاتفاق على حل لمشاكل المصادقات على استهلاك الكهرباء، كما تم الاتفاق على التنسيق بين الوزارتين فيما يخص المياه المستخدمة في محطات توليد الكهرباء، كما تم الاتفاق على التنسيق بين وزارات الكهرباء والري والإسكان على وضع إجراءات تنسيقية لتوفير الطاقة لتشغيل محطات معالجة المياه مثل محطة مصرف المحسمة.