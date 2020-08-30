وزير الكهرباء: 41.7% نسبة الاستهلاك المنزلي للطاقة و27.8% للصناعي

أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن نسبة الاستهلاك المنزلي للطاقة الكهربائية من أول شهر يوليو من العام الماضي حتى أول شهر إبريل الماضي بلغت 41.7% وبلغ الاستهلاك الصناعي 27.8% والأغراض الأخرى مثل العيادات والمكاتب ومحطات النزين وغيرها بلغ 8.5% ونسبة استهلاك الجهات الحكومية بلغت 4.8% والمرافق كمياه الشرب والصرف الصحي 4.2% والاستهلاك الزراعي 4.8% والإنارة العامة بلغت 3.1%

تدعيم وتقوية شبكات نقل وتوزيع الكهرباء

وأشار شاكر لـ"الوطن" إلى أن القطاع يعمل حاليا على تدعيم وتقوية شبكات نقل وتوزيع الكهرباء، خاصة في ضوء القدرات الكبيرة التي يتم إنتاجها حاليا وأيضا المتوقعة من الطاقات المتجددة الأمر الذي يتطلب شبكة كهرباء موثوقة ومرنة.

إضافة 3020 كم خطوط على جهد 500 ك. ف

وأكد الوزير أن العمل يتم حاليا على قدم وساق لتحسين وتطوير شبكات النقل والتوزيع بما في ذلك محطات المحولات على الجهود العالية والفائقة ومراكز التحكم وكذلك الشبكات الذكية، لافتا إلى أن نجاح القطاع فى إضافة خطوط على جهد 500 ك.ف بإجمالي أطوال تصل إلى نحو 3020 كم بنسبة بزيادة قدرها 1,3 مرة عن وضع الشبكة عام 2014.