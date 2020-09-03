وزير الكهرباء يبحث مع رئيس "هواوي" التحول التدريجي للشبكة الذكية

استقبل الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مايكل لي الرئيس الإقليمي للقطاع المؤسسي لشركة "هواوي" الصينية والوفد المرافق له، وذلك في إطار جهود قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتنفيذ مشروعاته وتطوير القطاعات المختلفة من نقل وإنتاج وتوزيع طبقاً لأحدث التكنولوجيات.

وأكد شاكر، خلال اللقاء، تطلع مصر لتعميق الروابط والعلاقات الاقتصادية والتجارية والاجتماعية مع كل الدول حيث تحتل قضية تنشيط العلاقات المصرية مكانة متميزة لدى كل الدوائر السياسية والدبلوماسية والشعبية المصرية.

فى بدايه اللقاء، أكّد شاكر عمق علاقات التعاون بين مصر الصين في مختلفة المجالات، مشيراً إلى التعاون القائم والمتمثل في تنفيذ قطاع الكهرباء المصري لعدد من المشروعات والبرامج بالتعاون مع الجانب الصيني من أجل الاستفادة من خبراتهم والتقدم التكنولوجي.

كما رحب وزير الكهرباء، بزيارة وفد "هواوي شمال أفريقيا" و"هواوي مصر"، معربًا عن إعجابه بالمكانة المتميزة التي وصلت بها "هواوي" في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأشار "شاكر"، إلى الجهود التي يجريها قطاع الكهرباء ليعمل على تحسين وتطوير كل الخدمات بقطاع الكهرباء من إنتاج ونقل وتوزيع.

وأشار إلى الرؤية المستقبلية لقطاع الكهرباء المصري والتي ترتكز على التحول التدريجي للشبكة الحالية من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية تساعد على استيعاب القدرات الكبيرة المولدة.

واوضح أنَّه تمّ تبني برنامج واسع النطاق لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات القطاع من خلال عدد من الآليات التي تساعد المستثمر على الدخول في هذا النشاط.

أشاد مايكل لي الرئيس الإقليمي للقطاع المؤسسي لشركة "هواوي" الصينية، بالتطور السريع والملحوظ فى المشروعات التي تنفذها بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وبناء بنيه قوية وشبكة ذكية تدعم التحول الرقمي الذي تتبناه الحكومة المصرية.

وقدم الرئيس الإقليمي للقطاع المؤسسي لشركة "هواوي" الصينية، تقريرًا عن نتائج أعمال هواوي العالمية في النصف الأول من عام 2020 والذى أوضح أنه رغم التحديات التي تواجهها الشركة استطاعت تحقيق نموا في العائدات، مؤكّدًا أنَّ الآثار السلبية للتحديات العالمية لم تتمكن من تهديد استقرار الشركة.

واستعرض الرئيس الإقليمي للقطاع المؤسسي لشركة "هواوي" الصينية، الطلب المتنامي والمتزايد في السوق المصرية على حلول "هواوي" المتطورة والمشاريع الجديده في النصف الأول من 2020 بكل القطاعات الحكومية والخاصة، وأبدى التزام شركة "هواوي" بتقديم أحدث وأفضل الوسائل التكنولوجية لخدمة قطاع الكهرباء في مصر.

ثم استعرض سيث مسؤول قطاع الطاقة بمنطقه شمال أفريقيا، أهمية دور "ICT" في بناء الشبكات الذكية "Smart Grid"، مشيراً إلى التحديات والفرص التي تواجه شركات الكهرباء عالميا، واستعرض أيضا بعض النماذج للعديد من شركات الطاقه العالميه التي لعبت هواوى دورا متميزا لمساعدتهم لبناء شبكه كهرباء ذكية وحديثة.

وأبدى شاكر، رغبته فى معرفة المزيد من المعلومات الفنية حول بعض التكنولوجيات الحديثة المستخدمة في هذه النماذج.

فيما استعرض وائل السبكي مسئول قطاع الكهرباء بمصر، كيفية الانتقال من الشبكة التقليدية إلى الشبكة الذكية وكيفية التعامل مع التحديات والمشاكل التب يواجهها القطاع ودور التكنولوجيا الحديثه التب تقدمها "هواوي" كالذكاء الاصطناعي وBig Data وCloud وIOT وTX والحلول الأخرى المتميزة، مؤكداً أهمية تدريب العنصر البشري في قطاع الكهرباء لمواجهة هذه التحديات وبناء منظومة متكاملة قادرة على تحقيق التحول الرقمي بنجاح وسلاسة وهو ما نفذته "هواوي" في خلال الفترة السابقة بتنفيذ برنامج التدريب القومي لطلاب الجامعات المصرية المختلفة.

وفي نهاية اللقاء، تقدم الرئيس الإقليمي للقطاع المؤسسي لشركة "هواوي" الصينية، بالشكر للدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والفريق المرافق له، ووعد بتقديم كل الدعم في تقديم أنسب الحلول بمجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشبكة الكهرباء الذكية وبناء شبكة قوية ومرنة وآمنة لتحقيق أفضل النتائج المرجوة.