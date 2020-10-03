"ولادك يا بلدي".. المتحدة للخدمات الإعلامية تطرح أغنية عن نصر أكتوبر

بمناسبة الاحتفال بنصر أكتوبر العظيم ودعم الدولة والرئيس عبدالفتاح السيسي، طرحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامر مرسي، أغنية جديدة بعنوان "ولادك يا بلدي".

يشارك في أغنية "ولادك يا بلدي" عدد من الفنانين، "حكيم وأحمد جمال ومي فاروق ومصطفى حجاج".

من كلمات الأغنية "بسم الله الله أكبر على الرجال.. على الأسود اللي بعطشهم في الصيام عبروا القنال، اللي ليهم دين في رقبة كل واحد مننا، واللي راسهم ماتحنتش غير في ركعة أو في سجدة لربنا".

وتضيف كلمات الأغنية "ولادك يا بلدي أحفادك يا بلدي.. شاربين من نيلك وجميلك شايلينه يا بلدي مهما العمر طال".

ووجّه المنتج ورجل الأعمال تامر مرسي رسالة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلاً: "كل سبتمبر وانتوا طيبين"، واستخدم علامة النصر وعلم مصر، مضيفًا: "إن عدتم عدنا".

ودعم رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، منشوره بوسم "رئيس مصر" و"تحيا مصر السيسي".

ما زالت أصداء حلقة الإعلامي خالد صلاح ويوسف الحسيني مستمرة، والتي صنعت خلالها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مظاهرة مفبركة من أحد الاستوديوهات وسُميت بمظاهرة "نزلة السمان"، وقامت القنوات المعادية لمصر بنشر الفيديو كأنها مظاهرة حقيقية معادية للدولة.

ونشر المنتج تامر مرسي رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بوست كتب به حينها: "قولولهم المتحدة بيخافوا منها".

وكان الإعلاميان يوسف الحسيني وخالد صلاح كشفا عن خدعة نفذتها الشركة المتحدة، إذ أنها صورت مقطع فيديو في استوديوهاتها، ونشرته على الإنترنت، لتلتقطه قناة الجزيرة وبقية المنصات الإعلامية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، إذ زعمت أنها تظاهرات في منطقة نزلة السمان.

وأضاف "الحسيني"، خلال حلقة استثنائية على شاشة "إكسترا نيوز"، السبت الماضي، أن الشركة المتحدة "عملت أفضل مقلب في تاريخ الإخوان"، مؤكدًا أنه سيظل هناك تآمر على الدولة المصرية من الإعلام المعادي، "فيه طرفين، لو حصل احتجاج والدولة لم تعره اهتمامًا، هيقولوا مفيش اهتمام من الدولة، والقيادة السياسية مفترية، ولو الدولة أعارتها اهتمام وغيرت قانون، هيقولوا الدولة ضعيفة".

وتابع: "إما الدولة مفترية، وإما الدولة ضعيفة، في كل الأحوال هيفضلوا يهجونا، الإعلام المصري مش مطبلاتي، هنفضل نقول كده، الإعلام المعادي ومناصريه يقولوا بيطبلوا، يعني إيه تطبيل، لازم نحط تعريف للتطبيل، وهو إننا نقول حاجة خيالية على إنها بتحصل، ما نذكره إنجازات حقيقية حصلت على الأرض".

وشهدت المحافظات المصرية، أمس الجمعة، احتفالات ضخمة من المواطنين احتفالًا بذكرى نصر أكتوبر المجيد ورفع الحضور علم مصر وصور الرئيس عبدالفتاح السيسي احتفالًا بهذه المناسبة وتأييدًا لمسيرة التنمية والإصلاح التي يقودها الرئيس.

وامتلأت الميادين المصرية بالمواطنين الذين تجمعوا في حب مصر وأكدوا دعمهم ومساندتهم للدولة المصرية، ورمزها وقائدها الرئيس عبدالفتاح السيسي.