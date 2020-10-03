الداخلية تهدي القوات المسلحة أغنية بمناسبة نصر أكتوبر: عاشوا

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أغنية مهداة للقوات المسلحة بمناسبة احتفالات انتصارات أكتوبر المجيدة بعنوان "عاشوا".

وتضمنت كلمات الأغنية: "عاشوا اللي حاميين أرضها وبيحرسوها.. عاشوا على اللي صاينين عرضها وبيعشقوها.. عاشوا اللي عدوا بيها من أحزان لنصر.. عاشوا اللي ردوا لنا الكرامة وتحيا مصر".

الأغنية غناء المطرب مينا عطا، وكلمات محمد هيكل وألحان شريف حمدان وتوزيع أحمد عادل.

ويعتبر نصر أكتوبر معجزة بمقاييس الحسابات العسكرية والاستراتيجية وقتها، وخط بارليف وعائق مائي وتحصينات ضخمة على الضفة الشرقية، لكن المعجزة تحققت وأذهلت العالم وخبراء الاستراتيجية، فقد عبرت القوات المسلحة قناة السويس وحطمت خط بارليف، وقدمت درسًا عسكريًا في الإرادة والمواجهة، ليظل نصر 6 أكتوبر شاهدًا على بسالة المقاتل المصري، وقدرات الأسلحة المختلفة على ابتكار حلول غير تقليدية.