مصرع 5 أشخاص وإصابة 16 آخرين في تصادم ميكروباص وملاكي بصحراوي المنيا

كارثة مرورية جديدة على طريق الصعيد الصحراوي الغربي، اليوم السبت، حصدت أرواح 5 مواطنين على الأقل، وأسفرت عن إصابة 16 آخرين، نتيجة تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى أجرة محملة بالركاب "ميكروباص"، عند مدخل قرية "شوشة"ن بدائرة مركز سمالوط، شمال المحافظة.

تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف، التي تولت نقل جثث المتوفين والمصابين إلى مستشفيات المنيا العام والجامعي، كما انتقلت القيادات الأمنية والأجهزة المختصة إلى موقع الحادث لإجراء المعاينات اللازمة، والوقوف على رفع أثار الحادث وإعادة فتح الطريق أمام الحركة المرورية.

وفور إخطاره بالحادث، توجه محافظ المنيا، اللواء أسامة القاضي، إلى المستشفيات التي استقبلت المصابين، للاطمئنان على حالتهم، يرافقه نائبه الدكتور محمد محمود أبوزيد، ووكيل وزارة الصحة، الدكتور محمد نادي، ورئيس جامعة المنيا، الدكتور مصطفى عبد النبي، حيث أعرب المحافظ عن خالص تعازيه لأسر الضحايا، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.

ووجه المحافظ بتوفير الخدمات والرعاية الطبية اللازمة للمصابين، طوال فترة إقامتهم بالمستشفى لاستكمال العلاج، كما وجه مسئولي الصحة بتوفير الخدمات الطبية اللائقة لهم، حتى تماثلهم للشفاء وخروجهم من المستشفى.