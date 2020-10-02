افتتاح 3 مساجد جديدة في محافظة المنيا

أعلن الشيخ سلامة عبدالرازق وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا، اليوم، افتتاح 3 مساجد جديدة بمراكز أبوقرقاص وبنى مزار، ضمن المساجد التى نفذتها وزارة الأوقاف.

قال "عبد الرازق"، إن الأيام الماضية شهدت افتتاح أكثر من 29 مسجدا على مستوى المحافظة، ويتم المرور المستمر على المساجد لمتابعة سير العمل وتنفيذ تعليمات الوزارة والاستعداد لإقامة الشعائر مع الإلتزام بتعليمات الوقاية والاحتراز ضد فيروس "كورونا".

أضاف "عبد الرازق"، نواصل المسيرة بكل جهد ولا مجال لكسول أو مهمل معاهدين الله عز وجل أننا والائمة وجميع القيادات خلف قياداتنا الدينية والسياسية من أجل وطننا وابناء شعبنا الحبيب.

وكانت مديرية أوقاف المنيا، قد افتتحت مطلع الشهر الجاري مسجد النصر بقرية العوايسه التابعة لمركز سمالوط في شمال المحافظة ضمن المساجد الجديدة التي تم افتتاحها تباعا.

والمسجد مقام علي مساحة 490 متر مربع بتكلفة 3 ملايين و111 ألف جنيه ويضم طابقين الأول به صحن المسجد علي مساحة 273 مترا وبه 6 دورات مياه ومكان الوضوء والطابق الثاني مساحته 246 مترا ويضم 3 دورات مياه ومكان الوضوء كما يضم 4 مآذن صغري ومئذنة كبيرة بارتفاع 43 مترا وقبة كبيرة و8 قباب صغري.

كما افتتح اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا قبل أسبوعين أعمال تطوير مسجد سيدى أحمد الفولى، ويعد أحد أهم معالم محافظة المنيا بشارع كورنيش النيل، والفولي هو على بن محمد بن على، ولد عام 990 هجرية، وجاء من اليمن إلى مصر، وتلقى العلوم بالأزهر وسار على المذهب الشافعي، وتزوج من أهل المنيا وعُرف بالمدينة بأبي أحمد الفولي، وروى أنه عندما توفى عام 1076 هجريًا، ودُفن في ضريح خاص بزاوية أنشأها في حياته على شاطئ النيل الغربي، وفى عام 1946 م تم تطوير المسجد وتوسعته حتى يستوعب الزائرين.

في الوقت ذاته تم افتتاح 8 مساجد جديدة بمختلف مراكز محافظة المنيا، وهي: المسجد العتيق بصندفا ببنى مزار، والأهالي بكفر أبو العودين ببنى مزار، والصديق بطحا الأعمدة بسمالوط، وآل درويش بالبراجيل بملوي، والبيومي بعطف حيدر بالعدوة والسلطاني بالبدرمان بديرمواس.