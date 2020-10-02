محافظ المنيا: استقبلنا 104 آلاف طلب للتصالح على مخالفات البناء
كتب:
إسلام فهمي
09:20 م | الجمعة 02 أكتوبر 2020
محافظ المنيا
أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، ارتفاع طلبات التصالح على مخالفات البناء التي تقدم بها المواطنون بالمراكز التكنولوجية إلى 104 آلاف و608 طلبات للتصالح على مخالفات البناء.
وكلف المحافظ رؤساء المراكز والمدن بتكوين فرق عمل للمرور على كل مركز تكنولوجي مختص بتلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء، لمتابعة الموقف والتشديد على ضرورة الاستماع للمواطنين، وتطبيق كافة التيسيرات التي جرى الإعلان عنها، وحسن معاملة المواطنين وعدم التعنت في تطبيق الإجراءات وتسهيل كافة الأعمال الخاصة باستقبال طلبات التصالح.
كما وجه المحافظ، قيادات المحافظة وجميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، إلى متابعة سير العمل في المراكز التكنولوجية وزيادة عدد العاملين لمواجهة الزحام الشديد ببعض المراكز، والعمل خلال الفترة المسائية والعطلات لقبول أكبر عدد من الطلبات.
وأكد "القاضي" انتظام العمل في جميع المراكز التكنولوجية، مناشدا المخالفين الذين تقدموا بطلبات للتصالح بالإسراع في التوجه للمراكز التكنولوجية وسداد جدية التصالح 25% من قيمة الرسوم المستحقة للمخالفة وتقنين أوضاعهم ليتسنى لهم السير في باقي الإجراءات، مشيرًا إلى أن 30 أكتوبر هو آخر موعد لسداد رسوم جدية التصالح.
يشار أن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أصدر قرارا بالسماح باستئناف أعمال الإنشاءات للمبانى والعقارات الحاصلة على تراخيص البناء، قبل وقف تراخيص البناء في 24 مايو 2020، وبحد أقصى أربعة أدوار علوية لحين الإعلان عن الاشتراطات البنائية الجديدة.
وقد جاء هذا القرار بناء على توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، باجتماع مجلس المحافظين اليوم، عبر تقنية الفيديو كونفرنس، بالسماح باستئناف أعمال البناء والتشطيب لمن سبق لهم الحصول على رخصة بناء قبل وقف تراخيص البناء، وأشار مجلس الوزراء إلى أن هذا القرار يسري على من حصل على تراخيص بناء وشرع بالفعل في البناء ولا ينطبق على الأرض الفضاء الخالية من أي مظاهر لبدء أعمال البناء.
كما تضمن القرار، السماح بأعمال التشطيبات فقط للمبانى والعقارات الصادر لها ترخيص بناء، وأتمت أعمالا تتجاوز الأربعة أدوار العلوية (في نطاق الرخصة الصادرة) قبل وقف قرار إصدار تراخيص البناء المشار إليه.