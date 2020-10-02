محافظ المنيا: استقبلنا 104 آلاف طلب للتصالح على مخالفات البناء

أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، ارتفاع طلبات التصالح على مخالفات البناء التي تقدم بها المواطنون بالمراكز التكنولوجية إلى 104 آلاف و608 طلبات للتصالح على مخالفات البناء.

وكلف المحافظ رؤساء المراكز والمدن بتكوين فرق عمل للمرور على كل مركز تكنولوجي مختص بتلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء، لمتابعة الموقف والتشديد على ضرورة الاستماع للمواطنين، وتطبيق كافة التيسيرات التي جرى الإعلان عنها، وحسن معاملة المواطنين وعدم التعنت في تطبيق الإجراءات وتسهيل كافة الأعمال الخاصة باستقبال طلبات التصالح.

كما وجه المحافظ، قيادات المحافظة وجميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، إلى متابعة سير العمل في المراكز التكنولوجية وزيادة عدد العاملين لمواجهة الزحام الشديد ببعض المراكز، والعمل خلال الفترة المسائية والعطلات لقبول أكبر عدد من الطلبات.

وأكد "القاضي" انتظام العمل في جميع المراكز التكنولوجية، مناشدا المخالفين الذين تقدموا بطلبات للتصالح بالإسراع في التوجه للمراكز التكنولوجية وسداد جدية التصالح 25% من قيمة الرسوم المستحقة للمخالفة وتقنين أوضاعهم ليتسنى لهم السير في باقي الإجراءات، مشيرًا إلى أن 30 أكتوبر هو آخر موعد لسداد رسوم جدية التصالح.

يشار أن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أصدر قرارا بالسماح باستئناف أعمال الإنشاءات للمبانى والعقارات الحاصلة على تراخيص البناء، قبل وقف تراخيص البناء في 24 مايو 2020، وبحد أقصى أربعة أدوار علوية لحين الإعلان عن الاشتراطات البنائية الجديدة.

وقد جاء هذا القرار بناء على توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، باجتماع مجلس المحافظين اليوم، عبر تقنية الفيديو كونفرنس، بالسماح باستئناف أعمال البناء والتشطيب لمن سبق لهم الحصول على رخصة بناء قبل وقف تراخيص البناء، وأشار مجلس الوزراء إلى أن هذا القرار يسري على من حصل على تراخيص بناء وشرع بالفعل في البناء ولا ينطبق على الأرض الفضاء الخالية من أي مظاهر لبدء أعمال البناء.

كما تضمن القرار، السماح بأعمال التشطيبات فقط للمبانى والعقارات الصادر لها ترخيص بناء، وأتمت أعمالا تتجاوز الأربعة أدوار العلوية (في نطاق الرخصة الصادرة) قبل وقف قرار إصدار تراخيص البناء المشار إليه.