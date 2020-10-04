القاهرة: من حق أي طالب حاصل على 236 درجة التقديم للثانوية في 18 إدارة

قال محمد عطية، مدير مديرية التعليم بالقاهرة، إنه يجوز لأي طالب فى محافظة القاهرة حاصل على درجة 236 درجة بالشهادة الاعدادية من أى إدارة تعليمية بالقاهرة وعددها 32 إدارة التقدم للالتحاق بالصف الأول الثانوى فى المدارس الثانوية التى بها أماكن شاغرة داخل نطاق 18 إدارة تعليمية فقط من بين 32 إدارة حيث يوجد عدد محدد من المدارس تم النزول بدرجة التنسيق نظرا للفراغات المتاحة فى تلك المدارس بإدارات "روض الفرج - الساحل - شبرا - الشرابية - الزاوية الحمراء- حدائق القبة- شرق م نصر - منشأة ناصر - مصر الجديدة- غرب القاهرة - عابدين - وسط القاهرة - باب الشعرية - الوايلي- السيدة زينب - مدارس الإسمرات فقط - مصر القديمة- غرب مدينة نصر".

وأضاف عطية لـ"الوطن" أنه تم النزول بالحد الأدنى للقبول بالثانوى العام أكثر من مرة وفقا للفراغات المتاحة وكثافات المدارس، لافتا إلى ارتفاع مجاميع الشهادة الاعدادية هذا العام بشكل غير مسبوق أدى لزيادة درجة القبول بالثانوى طبقا للأماكن المتاحة.

وفى وقت سابق، قررت مديرية التعليم في القاهرة برئاسة محمد عطية مدير المديرية، اتخاذ عدة خطوات تنسيقية لتلقي طلبات التقديم للقبول بالثانوي العام بعد النزول بمجموع الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوى للعام الدراسي 2020-2021 من 244 إلى 236 درجة في عدد من الإدارات والمدارس بـ محافظة القاهرة.

وترأس محمد عبدالتواب مدير عام التعليم العام والتجريبيات، اجتماعًا مع مديري إدارات التعليم الإعدادي والثانوي بالإدرات التعليمية وفق توجيهات محمد عطية مدير المديرية، بحضور مرفت محمود مديرإدارة التعليم الثانوى بالمديرية، وحيد محمد عبدالواحد مدير إدارة التجريبيات بالمديرية، ومحسن محمد رئيس قسم التعليم الثانوي بالمديرية وفريق التعليم الثانوي، وتمّ تحديد خطوات التنسيق للقبول بالصف الأول الثانوي في الإدارات والمدارس المحددة بكل دقة، وهي كالتالي:

- تشكل لجنة تنسيق بكل إدارة برئاسة وكيل الإدارة وتتكون اللجنة من مدير التعليم الإعدادي والثانوى ومدير التعليم الثانوي وعضو شؤون الطلبة ويكون مقرها إلادارة التعليمية أو مدرسة ليس بها أماكن للتحويلات.

- يتمّ التقديم للجنة بشرائح المجموع على النحو الآتي:

- الشريحة الأولى: تبدأ من يوم الأحد الموافق 4 أكتوبر 2020 إلى يوم الثلاثاء الموافق 6 أكتوبر 2020 بمجموع من 243.5 حتى 240 درجة.

- الشريحة الثانية: تبدأ من يوم الأربعاء الموافق 7 أكتوبر 2020 إلى يوم الأحد الموافق 11 أكتوبر 2020 بمجموع من 239.0 حتى 236 درجة.

- تخصيص يومى الإثنين الموافق 12 أكتوبر 2020، والثلاثاء الموافق 13 أكتوبر 2020 للمتخلفين حسب الأماكن المتاحة.

- يكتب ولى الأمر بكتابة 3 رغبات بمدارس مختلفة ويوقع على إقرار بعدم التحويل من المدرسة المقبول فيها خلال فترة الدراسة الثانوية.

- يتمّ حصر الأماكن الشاغرة والمتاحة وإعلانها بعدد كل شريحة في مكان واضح وظاهر بالإدارة وإخطار المديرية بذلك.

- يجرى حصر المدارس التي يوجد بها فراغات بعد فترة التقديم.

- يتمّ قبول الطلبات لقسم الخدمات بمجموع 206 درجات.