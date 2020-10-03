القاهرة تسمح لكبار السن فوق الـ70 بركوب وسائل النقل العام مجانا

قرر اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، السماح بركوب كبار السن الذين تجاوزوا الـ70 عاماً جميع وسائل هيئة النقل العام بالمجان، كما تمّ السماح لكبار السن الذين تجاوزو الـ60 عامًا بركوب جميع وسائل هيئة التقل العام بنصف تذكرة.

وأكّد محافظ القاهرة، في تصريحات صحفية، أنَّ هاتين الفئتين لا تحتاجان أي إجراءت سوي أن يبرز الراكب للمحصّل بطاقة الرقم القومي، وأن تكون هذة البطاقة سارية حتى يتمّ تطبيق هذا الإعفاء عليه.

وأشار إلى أنَّ هذا القرار جاء لتخفيف العبء عن كبار السن عرفانًا بالجميل لهذة الفئة التي خدمت الوطن فى مختلف المجالات وتنفيذًا لتوجهات الدولة في هذا الشأن.

وفى وقت سابق، قال اللواء رزق علي رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، إنَّ هيئة النقل العام لا تتوانى عن خدمة المواطنين، مضيفًا لـ"الوطن" أنَّ إعلان الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بتخفيض تذاكر ركوب مواصلات النقل العام إلى 50% للمواطنين المسنين فوق الـ60 عامًا، وإعفاء المواطنين المسنين فوق الـ70 عاما بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمسنين أمر جيد، مؤكّدًا أنَّ الهيئة في انتظار مخاطبة اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، لها لتحديد آلية تطبيق الإعفاء من رسوم ركوب النقل العام، أو التخفيض لمن هم فوق الـ60 عامًا.

وكشفت أحدث إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أنَّ عدد المستفيدين المسنين من تخفيض ومجانية وسائل النقل العام والمواصلات، يبلغ نحو 7 ملايين مسن، بحسب بيانات الجهاز، يمثلون نحو 16.2% من إجمالي عدد سكان مصر.

وكانت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أعلنت في بيان صحفي اليوم، أنَّها اتفقت مع المهندس كامل الوزير، وزير النقل، على تخفيض تذاكر ركوب مواصلات النقل العام إلى 50% للمواطنين المسنين فوق الـ60 عامًا، وإعفاء المواطنين المسنين فوق الـ70 عامًا من كل رسوم تذاكر وسائل النقل العام والمواصلات، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمسنين.

كما أنهت وزارتا النقل والتضامن الاجتماعي اتفاقهما حول توفير وسائل النقل العامة لمن يتخطى عمرهم الـ70 عامًا مجانا "أي مواليد 1950 وما دون ذلك"، لاستقلال قطارات السكة الحديد، مع تقديم تخفيض قيمته 50%؜ لمن هم فوق 60 عاما "أي مواليد 1960 وما دون ذلك".

وأعلنت وزارة النقل، كيفية استفادة كبار السن بهذا التخفيض خلال استقلالهم قطارات السكة الحديد كالتالي:

1- السكة الحديد خصصت شباك حجز بالمحطات لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

2- يقدم المستفيد بالدعم بطاقة الرقم القومي الخاصة به إلى صراف التذاكر الموجود على شباك الحجز تذاكر استقلال قطارات السكة الحديد.

3- لابد أن تكون بطاقة الرقم القومي سارية.

4- يحصل كبار السن على هذا الدعم بموجب بطاقة الرقم القومي.

5- إذا كان المستفيد متجها لاستقلال السكة الحديد فهو يحصل على تذكرة مجانية إذا كان فوق سن الـ70 عامًا ويدفع 50% من قيمتها إذا كان فوق سن الـ60 عامًا.