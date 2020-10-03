محافظة القاهرة تحدد 20 خطوة لتجنب غرق المدينة في الشتاء

أعلنت محافظة القاهرة استعدادها لموسم سقوط الأمطار خلال فصل الشتاء والتعامل الفورى مع التغييرات المناخية التي قد تشهدها البلاد خلال الفترة المقبلة، وذلك من خلال خطة المحافظة التى أطلقها اللواء خالد عبدالعال محافظ الإقليم، والتي تشمل النقاط التالية:

- ربط غرفة عمليات المحافظة بخطوط تليفونية مفتوحة مع هيئة الارصاد الجوية لمعرفة حالة الطقس على مدار اليوم.

- إخطار الأحياء بكل جديد على مدار الساعة للتحرك السريع عند الضرورة تجنباً لوقوع أزمات.

- التأكيد على اللجان المشكلة من هيئتى النظافة والصرف الصحى ورؤساء الأحياء عملية التطهير الكاملة لبالوعات صرف مياه الامطار وعددها 18104.

- اتخاذ الإجراءات اللازمة لإجراء التجارب الميدانية للتأكد من استعدادات تلك البالوعات لاستقبال الأمطار حال حدوثها.

- رفع كفاءة الشفاطات التابعة للأحياء.

- جاهزية محطات الصرف الصحي من حيث تشغيلها ورفع كفائتها وصيانتها الدورية.

- التنسيق مع وزارة الموارد المائية والري نحو إتخاذ إجراءات تطهير مخرات السيول والمتابعة الدورية لرفع أى مخلفات أولاً بأول.

- التنسيق مع الأحياء المتواجدة بها مخرات السيول فى حلوان والمعصرة والتبين وطرة والمعادي و15 مايو، والتأكد من استعدادات تلك المخرات لاستقبال السيول.

- التنسيق مع مسئولى الإنارة المركزية ومسئولى الإنارة بالأحياء لمراجعة الأسلاك والكابلات المكشوفة.

- الانتشار السريع للمعدات وفرق الطوارئ والتواجد بشوارع العاصمة لمواجهة أي طارئ أو تجمع مياه في أي موقع.

- التعاون بين الأحياء وفروع شركتى الصرف الصحى ومياه القاهرة وهيئة النظافة والحماية المدنية لتنفيذ خطة المحافظة.

- توزيع الشفاطات العملاقة والنافوري والمواتير الحديثة بالمحاور الرئيسية ومنازل ومطالع الكبارى والأنفاق ومناطق تجمعات الأمطار طبقاً لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.

- التأكد من صيانة الشفاطات المتوافرة بالأحياء لتسهيل إزالة أى تجمعات مائية بما لايؤثر على انتظام الحركة المرورية أو غلق الشوارع.

- التواصل مع غرفة العمليات المركزية بالديوان للاستجابة السريعة لأية بلاغات او شكاوى خاصة بأماكن تجمع المياه.

- تكثيف حملات النظافة على مستوى الاحياء مع رفع القمامة و المخلفات بالقرب من بالوعات الامطار وبالوعات الصرف الصحى.

- معاونة عمال النظافة لشركة الصرف الصحى لرفع تجمعات المياة البسيطة التى لا تحتاج للشفاطات.

- إعداد خطط الإغاثة والإيواء والإعاشة استعدادا لحدوث أية أزمات محتملة والتنسيق مع مديريات الشباب والرياضة والتضامن الاجتماعى والتموين والإسعاف والصحة.

- دور هيئة النقل العام في تجهيز خطة طوارئ لتدعيم هيئة مترو الأنفاق بالأتوبيسات اللازمة في حالة توقف وتعطل إحدى خطوط المترو بسبب الأمطار الغزيرة.

- التنسيق مع المرور لإعداد خطوط سير بديلة ومتابعة الطرق والمحاور التى تتعرض للسيول وإغلاق.

- تحويل الطرق فى حالة تعرضها للسيول وتوفير العلامات الإرشادية المعاونة.