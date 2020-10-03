محافظ المنيا يلتقي متدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة

أكد محافظ المنيا، اللواء أسامة القاضي، حرص الدولة المصرية، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تحقيق التنمية الشاملة في كافة ربوع الوطن، حيث ستحظى المحافظة بافتتاح عدد كبير من المشروعات القومية والتنموية والخدمية هذا العام.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ بمتدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة، الذي يجري تنفيذه على مستوى المحافظات، وهم: "هيام فاروق"، و"محمد حسان".

استعرض المحافظ، خلال اللقاء، عدداً من مقومات المحافظة، حيث أكد أن المنيا من المحافظات الواعدة زراعياً وصناعياً وسياحياً، وتوجد بها منطقة صناعية، تضم مصانع متعددة، كما اشتهرت المحافظة بصناعة الغزل والنسيج، من خلال محالج الأقطان، مؤكداً أن الدولة تعمل على إعادة إحياء هذه الصناعة مرة أخرى، على أرض المحافظة، من خلال المدينة النسيجية الحرة، التي يجرى إنشاؤها على مساحة 306 أفدنة بالمنطقة الصناعية، لتضم كل مصانع الغزل والنسيج، وتعود الريادة لمصر مرة أخرى في صناعة الغزل والنسيج.

وأضاف المحافظ أن هناك جهود لتنشيط السياحة في المنيا، التي تضم مواقع أثرية فريدة بها آثار فرعونية ورومانية ويونانية وقبطية وإسلامية، مثل "تونا الجبل، والأشمونين، وتل العمارنة، وبني حسن، والبهنسا، ودير السيدة العذراء بجبل الطير"، لافتاً إلى أن "دير السيدة العذراء"، بمركز سمالوط، يشهد حالياً أعمال تطوير شاملة، إذ يُعد أحد المواقع المهمة التي مرت بها العائلة المقدسة، وأقامت فيها أثناء رحلتها إلى مصر، وتم وضعها ضمن خريطة الحج السياحي على مستوى العالم.

وأكد المحافظ على أهمية الاهتمام بالعنصر البشري، كونه أحد مقومات النجاح في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال التدريب والتأهيل المستمر.

وأوضح الدكتور محمد أبو زيد، نائب المحافظ، أن البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة يهدف إلى تنفيذ خطة الدولة لبناء صف ثاني من القيادات، بالتعاون بين وزارة التنمية المحلية والأكاديمية الوطنية للتدريب، مؤكداً أن المحافظة أعدت برنامجاً خاصاً للمتدربين، للتعرف عن قرب على طريقة عمل الجهاز الإداري كمرحلة إعداد وتدريب وتأهيل للعمل التنفيذي.

وأضاف أن البرنامج التدريبي سيستمر على مدار شهر، في إطار التدريب العملي والميداني، الذى يهدف بشكل رئيسي لتحقيق الاستفادة القصوى من البرامج التدريبية التي تعدها الأكاديمية الوطنية للتدريب.