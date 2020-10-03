غدا.. "على أعتاب فجر جديد" معرض فني بجاليري نوت

ينظم جاليري نوت بالزمالك معرض فني للفنانة التشكيلية دينا شلبي بعنوان "على أعتاب فجر جديد"، وذلك غدا الأحد الموافق 4 أكتوبر فى السادسة مساء، وومن المقرر أن يستمر المعرض إلى يوم 14 أكتوبر الجاري.

والمعرض مستوحى من أسطورة الخلق فى الحضارة المصرية القديمة، ووتقدم دينا شلبي الأعمال بمعالجة حديثة، من خلال وضعها في سياق فني معاصر، باستخدام تكوينات لونية معاصرة، ومعالجتها رقميا بما يقرب القطعة الفنية الأصلية فى خيال وذهن المتلقي.

وأضافت دينا شلبي لـ "الوطن" يهدف إلى إثارة فضول المتلقي، لحثه على التعرف بشكل أعمق على حضارة مصر القديمة ورقيها الإنساني. لافتة إلى المشروع يهدف إلى رواية قصة عظمة الحضارة المصرية من خلال أعمال فنية منتقاة من فلسفتها وروحانياتها وأساطيرها وقيمها العليا، وهو ما يعكس شغف وإجلال عميق لحضارة مصر القديمة، مؤكدة: علينا دين كمصريين أو كبشر نحو هذه الحضارة العظيمة، مؤكدة أن حضارتنا القديمة هى نقطة البدء لكل ما توصلت إليه البشرية الآن أو طورته سواء عن علم أو عقيدة أو أخلاق أو فن أو معمار.

تنقسم أعمال المعرض إلى 6 موضوعات تتناول المفاهيم الأساسية حول أساطير الخلق في الحضارة المصرية القديمة فتبدأ من قصة الوجود والعدم، ثم تأتي إرادة الخلق من الخالق لأول مرة "فكرة كن فيكون"، ثم تبلغ الحياة من بحر ظلمات العدم، وأخيرا تأتي مرحلة النهاية بعد خضم الحياة وما فيها، مشيرة إلى أن عقيدة الخلق أرست التسامح فى الحضارة المصرية القديمة، من خلال تقبل تعدد تأويلات الخلق، فنقطة بدايتها واحدة هى الخالق، ولكنها تباينت طرقها التى تعبر عن روح الحياة وثرائها.

يشار إلى أن دينا شلبي فنانة تشكيلية درست التصميم من الجامعة الأمريكية ، وشاركت في عدة معارض جماعية في جاليري نوت وجاليري الأقصر، وجاليري نون الأقصر.