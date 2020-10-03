افتتحه السيسي.. أول زيارة رسمية لمجمع الفنون والثقافة (صور)

في أول زيارة رسمية لمجمع الفنون والثقافة، أشاد الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، ونواب وعمداء الكليات بمجمع الفنون والثقافة، الذي افتتحه مؤخرًا عبر الفيديو كونفرانس الرئيس عبدالفتاح السيسي، ضمن عدة افتتاحات لمشروعات قومية بالدولة، حيث كان فى استقبالهم الدكتور أشرف رضا الرئيس التنفيذى للمجمع.

وأبدت قيادات الجامعة سعادتها بهذا الصرح الفني والثقافي، الذى يُعتبر الأول من نوعه بالجامعات المصرية، كما يُعتبر منارة الثقافة والفنون لمنطقة جنوب القاهرة بأكملها، مشيدين بما يتميز به هذا المجمع من مزايا فريدة من نوعها، من حيث المساحة والطاقة الاستعابية والإمكانات الفنية والإلكترونية المواكبة لما وصل إليه العالم في 2020، والتجهيزات الفعلية التي تجري على قدم وساق من كل القائمين على المجمع استعدادًا للافتتاح الفعلي للجمهور في الفترة القريبة المقبلة، متمنين أن يحاكي المسرح الكبير دور الأوبرا العالمية.

وأوضح الدكتور أشرف رضا، في تصريحات صحفية، أن المجمع يضم فى المبنى الرئيسي "المسرح الكبير"، الذي يُعد واحدًا من أكبر قاعات المسارح في مصر، بعدد أكثر من 1400 مقعد، كما تضم القاعة خشبة مسرح بمساحة 600 متر مربع، حيث تحتوى على أحدث تقنيات الإضاءة والصوت والخلفيات المسرحية، ويحتوى المبنى أيضاً على 6 قاعات للمؤتمرات والندوات الثقافية وجارٍ إعداد أحدث مكتبة فنية وموسيقية.

وجرى تجهيز القاعات بأحدث أجهزة الصوتيات والمرئيات، ويسمح المجمع بإقامة مؤتمرات يصل عدد المشاركين فيها إلى 2000 مشارك، كما يمكن إقامة الحفلات الموسيقية والأوبريتات والمسرحيات والعروض الغنائية.

كما يضم المجمع متحفاً للفن المصرى المعاصر، يعرض أعمال فناني مصر من الأجيال المختلفة المعاصرة، كما يحتوي على 4 قاعات مجهزة لمعارض الفن التشكيلى ومهرجانات وصالونات الفنون وغيرها، وهي قاعة "المرصد" للمعارض الاستيعادية للفنانين.

وقاعات الفسطاط 1، الفسطاط 2، الفسطاط 3، لمعارض الفنون التشكيلية ومعارض الشباب الجماعية والبيناليات، ليكون المجمع منارة للفكر والإبداع، واكتشاف المواهب الفنية، والتشجيع على التفاعل الثقافي والفني لشباب الجامعات والجمهور بصفة عامة، حيث يُعتبر المجمع منارة إشعاع للفنون والثقافة تدعم القوى الناعمة للمجتمع المصرى، وهو ما يجعل الجامعة تولي اهتماماً كبيراً بالفنون والثقافة التي تثري الروح والوجدان.