تكلف 180 مليون جنيه.. معلومات مهمة عن مجمع الفنون بجامعة حلوان

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، قبل قليل، مجمع الفنون والثقافة بجامعة حلوان، بتكلفة 180 مليون جنيه.

وقال الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، إنّ المجمع نقلة نوعية ومركز شامل للكليات ذات الطبيعة الخاصة التي تتميز بها الجامعة دون غيرها من الجامعات من كليات الفنون والتربية والفنية والفنون الموسيقية.

وترصد السطور التالية أبرز المعلومات عن المجمع، كما يلي:

- تكلف إنشاء المجمع 180 مليون جنيه.

- يضم واحدة من أكبر قاعات المسرح بمصر، بعدد 1404 مقاعد (980 بالصالة الرئيسية، و424 بالبلكون)، إضافة الى خشبة المسرح بمساحة 600 متر مربع، و21 ستارة عرض خلفية.

- تعمل إلكترونيا بنظام رقمي لتغيير الخلفيات، وغرفة تحكم إلكتروني وبروجيكتور عرض سينما، وأجهزة تحكم للإضاءة، ونظام حركة أفقية (أسانسير مسرح) بنظام هيدروليكي بمساحة 40 مترا مربعا.

- تشمل القاعة 2 بلكون دخول لبلكونة المسرح، و4 غرف بالكواليس، و6 غرف تغيير ملابس، إضافة إلى 3 غرف للصحافة، و3 غرف للترجمة.

- يتيح إمكانية إقامة العروض المسرحية والغنائية والموسيقية والمؤتمرات العلمية والدولية، وعروض الأفلام السينمائية، والمسابقات الشبابية وغيرها.

- يضم المجمع 6 قاعات ملحقة بقاعة المسرح الكبير، بمبنى العروض الفنية مجهزة بأدوات العرض والاتصالات التكنولوجية الحديثة، ما يتيح إمكانية إقامة المؤتمرات الدولية والمؤتمرات العلمية ومؤتمرات الشباب وغيرها من الفعاليات التى تتطلب إقامة عدة جلسات بشكل متواز فى نفس التوقيت، بالإضافة إلى إقامة الندوات والصالونات الثقافية وغيرها.

ويضم المجمع متحفين، كما يلي:

(أ) متحف الفن المعاصر

يضم مجموعات من المقتنيات من اللوحات الفنية وأعمال النحت والخزف والجرافيك وغيرها، من أعمال فناني مصر التشكيليين والشباب وأبناء كليات الفنون من جامعة حلوان وقاعات للمعارض المتغيرة.

(ب) متحف حلوان

متحف توثيقي يعرض فيه نماذج ومقتنيات لمدينة حلوان، وجنوب القاهرة على مر الأزمنة والعصور، إضافة إلى تاريخ جامعة حلوان منذ تأسيسها كأول جامعة تكنولوجية وفنية متخصصة في مصر.

يتضمن مبنى العروض المتحفية 4 قاعات للاجتماعات، ومنطقة للاستقبال والمكاتب الإدارية والخدمات الخاصة بالمبنى.