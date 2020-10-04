"س وج" في مخالفات البناء.. أبرزها لا يشترط وجود محاضر لتقديم التصالح

أعلن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، مد فترة تلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء لنهاية شهر أكتوبر الجارى مع توجيه المحافظين بتقديم التيسيرات لخدمة المواطنين فى ملف التصالح، ورصدت " الوطن" في "س وج" عددا من الأسئلة التي يطرحها المواطنون بشأن ملف التصالح فى مخالفات البناء وهى كالتالى:

-تقدم بعض المواطنين بطلبات للتصالح على عقاراتهم مع عدم وجود محاضر كما نص قانون التصالح، إلا أن الإدارات الهندسية التابعة لها يصرون على تحرير محاضر مخالفة مباني أولا فهل هذا يعقل؟

عدم وجود محضر مخالفة لا يوقف التصالح لمن تقدم.

- قانون التصالح صدر فى 8 أبريل 2019 ولم يتم العمل به إلا بعد التعديلات فى 30 مارس 2020 فهل يتم التصالح حتى تاريخ العمل به ؟

طبقاً لقانون التصالح لا يتم التصالح إلا على المخالفات التي تمت قبل تاريخ 8 أبريل 2019.

- البناء على أرض متاخمة للحيز العمراني وفي نفس المخالفة محل خاص بي، ونقابة المهندسين بإحدى المحافظات رفضت الملف بعد دفع الرسوم وكان ردها لازم يتعمل ملفين ملف للمحل وملف للسكن، ما الحل؟

يقدم ملف عن كل مخالفات المبنى.

- ذهبت للتصالح فى مخالفة بناء والموظفة طلبت منى المحاضر، وأنا ليس معى محاضر وتم البناء بدون رخصة، فهل لا يمكن التصالح دون وجود محضر؟

يجوز التصالح في مخالفات البناء طالما تنطبق عليه الشروط بغض النظر عن وجود محضر.

-هل يجوز التصالح على أعمدة خرسانية مقامة بالدور الرابع مع العلم أن رخصة المبنى 3 أدوار والشارع عرضه 6 أمتار؟

يجوز التصالح وعمل رخصة بالدور المخالف بعد إتمام التصالح.

-يعنى إيه تصوير جوي وما علاقته بالتصالح؟

قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء يجيز التصالح على المخالفات خارج الأحوزة العمرانية في الحالات المستثناة طبقا للبند رقم 8 من المادة الأولى من القانون والتي منها المباني السكنية المكتملة المرافق الظاهرة بالتصوير الجوي بتاريخ 22 يوليو 2017.

- ذهبت للاستعلام عن التصالح بشأن السطح ذكرت لهم إننى مخالف ببناء 100 متر زيادة عن غرفتى السطح التى تم بناءها دون مخالفة، ولكنى فوجئت أنهم يحاسبونى على المساحة الكلية التى تم بناؤها بالقانون والمخالفة؟

قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء يتيح احتساب المساحة الكلية في حالة تغيير استخدامها السكنى.

-هل هناك لائحة تنفيذية للقانون 1 لسنة 2020 وهل صدرت أم أنه ليس له لائحة تنفيذية؟

صدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 17 لسنه 2019 وذلك بعد تعديله بالقانون رقم 1 لسنة 2020.

- البناء على أراضٍ زارعية على مساحة 100 متر بيت من دور واحد هل لي تصالح؟

لا يجوز التصالح على المخالفات خارج الأحوزة العمرانية إلا في الحالات المستثناة طبقا البند رقم 8 من المادة الأولى من القانون والتي منها المباني السكنية القريبة للأحوزة العمرانية ومرفقة وكاملة البناء ومسكونة.

-اشتريت شقة في برج مخالف وحاليا المقاول رافض يقدم الطلب، هل يحق لى تقديم طلب تصالح؟

يتم تقديم طلب التصالح على كامل المبنى.

- ماذا لو قدمت طلب التصالح بدون مستندات، هل ممكن تنزل اللجنة للمعاينة؟

عليك تقديم الطلب وبعدها يتم استيفاء باقي المستندات.

- البناء على أرض زراعية عام 2013 وتبعد عن الحيز مسافة 100 متر، هل له حق التصالح؟

راجع الجهة الإدارية هل المبنى يقع داخل الكتل السكنية التي يسري عليها قانون التصالح.

- قدمت على طلب تصالح من فترة وإلى الآن لم يبت فى طلب التصالح أو نزول لجان؟

لن تنهي اللجنة أعمالها إلا بعد البت في جميع الطلبات التي استوفت كافه المستندات.