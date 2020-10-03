تعرف على حالات التصالح فى مخالفات البناء بعد استمرار فتح الباب التقديم

حدد قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقرار رقم 1 لسنة 2020 بشأن حالات التصالح في مخالفات البناء، حيث يستمر فتح الباب لتلقي الطلبات وسداد الجدية حتى نهاية شهر أكتوبر الجارى،

وحدد القانون حالات التصالح وهى:

-مخالفات البناء من 2008 وماقبلها حتى أبريل 2019

- الكتل السكنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها والمدن.

- المباني المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة طبقا للتصوير الجوي فى 22 يوليو 2017 والتي يصدر بتحديدها قرار من لجنة الأحوزة العمرانية المشكلة بقرار من وزير الإسكان.

- سمح القانون بالتصالح مع المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام.

- جواز التصالح وتقنين الأوضاع فى الأعمال التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008

- جواز التصالح وتقنين الاوضاع فى حالات تغيير النشاط فى المناطق التى لايوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة.

وفى وقت سابق، كشف الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، أن هناك 3 تكليفات من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى للمحافظين فى مجلس المحافظين الأخير، مضيفا لـ" الوطن" أن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، خاطب المحافظين بضرورة الإسراع فى تنفيذ تكليفات رئيس الوزراء لخدمة المواطنين، وفي مقدمتها استئناف أعمال البناء والتشطيبات الداخلية والخارجية حتى الدور الرابع فقط للحاصلين على رخص بناء ٤ أدوار فقط بمختلف المحافظات، لحين صدور اشتراطات البناء الجديدة.

وأضاف، أن ذلك سيؤدى إلى التيسير على المواطنين وانتعاش سوق مستلزمات البناء وإعادة تشغيل العمالة في مجال المعمار، لافتا إلى أنه غير مسموح بأي تجاوزات أو مخالفات بناء مرة أخرى لضبط العمران ومنع أي فوضى.

وأشار "قاسم"، إلى أن التكليف الثاني للمحافظين يتمثل في البحث عن مساحات داخل عواصم المحافظات، لإقامة مشروعات عمرانية متكاملة بكل الخدمات لتوفير الخدمة للمواطنين، أما التكليف الثالث يتمثل فى التيسير على المواطنين فى ملف التصالح في مخالفات البناء بحيث يتم قبول أي أوراق يقدمها المواطن، ويمنع رفض أي طلبات تصالح من جانب الموظفين.

وأكد، أن هناك تعليمات من وزير التنمية المحلية للوحدات المحلية بقبول أي أوراق للتصالح على أن يستكمل المواطن باقى المستندات فيما بعد، ومسالة قبول طلب التصالح من عدمه مسئولية لجان الفحص والمعاينة.