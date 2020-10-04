"الثقافة" اليوم: معرض "نصر أكتوبر في الكاريكاتير" وندوة عن الموسيقى

تفتتح الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، والمخرج خالد جلال رئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافي، معرض "نصر أكتوبر في ذاكرة الكاريكاتير المصري" الذي تنظمه مكتبة القاهرة الكبرى بالتعاون مع الجمعية المصرية للكاريكاتير، من خلال مشروع ذاكرة الكاريكاتير، في السابعة والنصف من مساء اليوم الأحد 4 من أكتوبر المقبل، وذلك في قاعة آدم حنين في مركز الهناجر للفنون في دار الأوبرا المصرية.

وينظم المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي، ندوة "التحول الرقمي لتعليم الموسيقى والباليه آفاق ما بعد الأزمة (تحديات-إيجابيات-آفاق مستقبلية)". التي تنظمها اللجنة بالتعاون مع لجنة الثقافة الرقمية برئاسة المهندس زياد عبد التواب؛ وذلك في تمام السادسة من مساء الأحد 4 أكتوبر2020؛ بقاعة المجلس الأعلى للثقافة.ويشارك بها كل من:وتتحدث الدكتورة حنان أبو المجد: "التعليم الموسيقي عن بعد في ظل أزمة كورونا، إيجابيات وتحديات"، والدكتور أحمد شوقي موسى، عن "آفاق التحول الرقمي للتعليم الموسيقي عن بعد"، والدكتورة نيفين الكيلاني: "إشكاليات تعليم الباليه والفنون الحركية في ظل الأزمة "، وأميرة جابر عن "مقترحات إمكانية تعليم فنون البالية عن بعد باستخدام أحدث الأجهزة لتقييم الحركات بطرق كمية دقيقة"، والدكتور محمد خليف: "التحول الرقمي فى مجال الفنون" ​وتدير الندوة الدكتورة رشا طموم

وتطبق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا؛ بالندوة، كما يتم يثها على قناة أمانة المؤتمرات التابعة للمجلس على يوتيوب وعلى فيسبوك.

كما يفتتح اليوم أيضا معرض "مصريات" للفنانة التشكيلية الدكتورة منى علي رجب أستاذ متفرغ بقسم التصوير بكلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية، وذلك بقاعة زياد بكير الموسيقية بدار الأوبرا بالقاهرة، ويستمر حتى 11 من الشهر الجاري.

يشارك في حفل الافتتاح فنانة الزجاج، أفروديت وسيم السيسي، وعازفة الهارب ياسمين الحربي التي تقدم عدة مقطوعات موسيقية مصاحبة للافتتاح، في تكامل بصري تشكيلي موسيقي، غير معتاد بالمعارض الفنية المصرية.

وتقدم منى رجب في المعرض جدارية بطول 3 أمتار بعنوان "مصر الحاضر" تتناول إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وما حققته مصر من طفرة تنموية وحضارية خلال السنوات الماضية، ركيزتها الإنسان، و50 لوحة فنية متنوعة ما بين الرسم والتلوين الزيتي والموزاييك وتقنيات الأخشاب، من فسيفساء خشبية وتطعيم وحفر والرسم بقشر الخشب.