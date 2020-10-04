"الثقافة" اليوم: معرض "نصر أكتوبر في الكاريكاتير" وندوة عن الموسيقى
كتب:
إلهام زيدان
08:04 ص | الأحد 04 أكتوبر 2020
الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة
تفتتح الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، والمخرج خالد جلال رئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافي، معرض "نصر أكتوبر في ذاكرة الكاريكاتير المصري" الذي تنظمه مكتبة القاهرة الكبرى بالتعاون مع الجمعية المصرية للكاريكاتير، من خلال مشروع ذاكرة الكاريكاتير، في السابعة والنصف من مساء اليوم الأحد 4 من أكتوبر المقبل، وذلك في قاعة آدم حنين في مركز الهناجر للفنون في دار الأوبرا المصرية.
وينظم المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي، ندوة "التحول الرقمي لتعليم الموسيقى والباليه آفاق ما بعد الأزمة (تحديات-إيجابيات-آفاق مستقبلية)". التي تنظمها اللجنة بالتعاون مع لجنة الثقافة الرقمية برئاسة المهندس زياد عبد التواب؛ وذلك في تمام السادسة من مساء الأحد 4 أكتوبر2020؛ بقاعة المجلس الأعلى للثقافة.ويشارك بها كل من:وتتحدث الدكتورة حنان أبو المجد: "التعليم الموسيقي عن بعد في ظل أزمة كورونا، إيجابيات وتحديات"، والدكتور أحمد شوقي موسى، عن "آفاق التحول الرقمي للتعليم الموسيقي عن بعد"، والدكتورة نيفين الكيلاني: "إشكاليات تعليم الباليه والفنون الحركية في ظل الأزمة "، وأميرة جابر عن "مقترحات إمكانية تعليم فنون البالية عن بعد باستخدام أحدث الأجهزة لتقييم الحركات بطرق كمية دقيقة"، والدكتور محمد خليف: "التحول الرقمي فى مجال الفنون" وتدير الندوة الدكتورة رشا طموم
وتطبق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا؛ بالندوة، كما يتم يثها على قناة أمانة المؤتمرات التابعة للمجلس على يوتيوب وعلى فيسبوك.
كما يفتتح اليوم أيضا معرض "مصريات" للفنانة التشكيلية الدكتورة منى علي رجب أستاذ متفرغ بقسم التصوير بكلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية، وذلك بقاعة زياد بكير الموسيقية بدار الأوبرا بالقاهرة، ويستمر حتى 11 من الشهر الجاري.
يشارك في حفل الافتتاح فنانة الزجاج، أفروديت وسيم السيسي، وعازفة الهارب ياسمين الحربي التي تقدم عدة مقطوعات موسيقية مصاحبة للافتتاح، في تكامل بصري تشكيلي موسيقي، غير معتاد بالمعارض الفنية المصرية.
وتقدم منى رجب في المعرض جدارية بطول 3 أمتار بعنوان "مصر الحاضر" تتناول إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وما حققته مصر من طفرة تنموية وحضارية خلال السنوات الماضية، ركيزتها الإنسان، و50 لوحة فنية متنوعة ما بين الرسم والتلوين الزيتي والموزاييك وتقنيات الأخشاب، من فسيفساء خشبية وتطعيم وحفر والرسم بقشر الخشب.