مصرع "مسنة" تحت عجلات "لودر" مجلس مدينة إطسا بالفيوم

كعادتها كل سبت، خرجت "الحاجة رسمية"، في منتصف الستينيات من عمرها، من منزلها متجهة إلى السوق لشراء الاحتياجات الأسبوعية لأسرتها، دون أن تعلم أنها المرة الأخيرة التي تغادر فيها منزلها ولن تعود إليه مرة أخرى، حيث لقيت مصرعها تحت عجلات "لودر" تابع لمجلس مدينة إطسا، بمحافظة الفيوم.

وبعد أن انتهت السيدة "المسنة" من شراء الخضر والفاكهة، وأثناء عبورها إلى الجهة المقابلة من الطريق، صدمها "لودر"، تابع لمجلس المدينة، ومر فوق جسدها النحيل، دون أن ينتبه السائق إلى وجودها، مما أدى إلى إصابتها بكسور متفرقة بجميع أنحاء الجسم، وهرع إليها عدد من المواطنين لمحاولة إنقاذها، إلا أنها كانت قد فارقت الحياة.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي مدير أمن الفيوم، اللواء رمزي البسيوني، إخطاراً من قسم شرطة إطسا، يفيد بمصرع "رسمية حسن صادق"، 65 سنة، بعدما دهسها "لودر"، تابع لمجلس مدينة إطسا، قيادة "عبد العليم أ."، موظف بمجلس المدينة، أثناء سيره في السوق.

ودلت التحريات الأولية وروايات شهود الحادث أن المجني عليها مرت أمام "اللودر" فجأة دون أن يراها السائق، حيث سقطت تحت العجلات، وبعد تنبيه السائق للحادث، فر هارباً مستقلاً مركبة "توك توك"، مستغلاً انشغال المارة بالسيدة المتوفية، خوفاً من بطش المواطنين به.

وأكد مصدر مسؤول بقسم شرطة إطسا، رفض ذكر اسمه، أنّ المتهم حضر إلى القسم، قبل قليل، وسلّم نفسه معترفاً بارتكاب الحادث، وأكد أنّه لم يمكنه رؤية المجني عليها أثناء مرورها أمام "اللودر" بصورة مفاجئة، وأنه لم يكن يقصد دهسها، وتم تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة واستكمال الإجراءات القانونية.