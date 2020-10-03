السكك الحديدية: 2 مليار و325 مليون جنيه تكلفة تطوير 852 كم مزلقانات

قال المهندس حسين الرشيدي مدير نظم التحكم بهيئة السكك الحديدية، إن الإشارات بالسكك تنقسم إلى كهربائية وميكانيكية، حيث يجري استبدال الأخيرة بشكل كامل إلى كهربائية، كما يجري تفعيل الإشارات الإلكترونية طبقًا لأحدث الأنظمة الإلكترونية في العالم لكي يحقق أعلى معدلات الأمان، لمنظومة الانتقال على طول الشبكة.

وأضاف الرشيدي خلال حواره ببرنامج "مصر بتبني"، الذي يعرض عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن الهيئة تعمل في إطار 852 كم مقسمة على 4 مشروعات للمزلقانات، الأول (القاهرة- الإسكندرية) والثاني (بنها- الزقازيق- بورسعيد) والثالث (أسيوط- سوهاج- نجع حمادي) والرابع (بني سويف- أسيوط)، مشيرًا إلى أن التكلفة الاستثمارية لتطوير هذه المشروعات تبلغ نحو ملياري جنيه و325 مليون يورو.

وتابع: "المزلقانات الموجودة داخل مشروعات الإشارات الكهربائية تتطور ضمن المنظومة كاملة، حيث تعمل يجرى تشغيلها بنظام الدوائر الكهربائية على السكك، وقبل أن يدخل القطار منطقة المزلقان نفسها، فإن الحاسوب الذي يشغل النظام يجعل المزلقان يشغل أضواءً وأجراسًا ويخرج منه ضوء لعابري المزلقانات وبعد 9 ثواني تغلق البوابات أوتوماتيك دون تدخل أي عنصر بشري، ولو حدثت أي ظروف فإن العامل على المزلقان لديه الوسائل كافة لوقف القطارات من الجهتين والتعامل مع الحدث".

وأردف، أن الهيئة بصدد إعداد قائمة مختصرة لبعض الشركات العالمية لتطوير نظام التحكم الآلي إلى نظام آخر ETCS LEVEL لكي يحقق أعلى معدلات الأمان، للوصول إلى منظومة سكك حديدية متكاملة، حيث يجرى تدريب الفنيين والقائمين على التشغيل والسائقين على التعامل مع أجهزة التحكم الآلي.