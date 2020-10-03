لجنة كورونا: بدأنا الإجراءات قبل العالم.. سيطرنا عليه ولم ننتصر بعد

قال الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا بوزارة الصحة والسكان، إن الإجراءات التي اتخذتها القيادة والحكومة المصرية في التعامل مع الفيروس كانت سباقة، لافتًا إلى أن مصر اتخذت قرار الإغلاق الجزئي قبل العالم بنحو 32 يومًا.

وأضاف حسني خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم مقدمة برنامج "اليوم"، عبر شاشة "DMC"، أنه جرى إغلاق المدارس في مصر قبل أن يُتخذ هذا القرار بنحو 40 يومًا في العالم، وهو ما جعل حزمة القرارات التي اتخذتها الحكومة المصرية ووزارة الصحة المصرية تسيطر على الوباء، بالإضافة إلى رسائل التحذير والتوعية المجتمعية.

وتابع، أن النجاح الذي حققته مصر في مكافحة فيروس كورونا هو نجاح مجتمعي، مشددًا على أن التجربة نجحت بناء على عدة عوامل، منها العامل المجتمعي والعامل الجيني، لافتًا إلى احتمال أن تكون سلالة فيروس كورونا المنتشرة في مصر ليست شديدة الخطيرة.

وأردف: "إجراءات مواجهة كورونا في مصر بدأت قبل العالم بوقت طويل، ونجحنا في السيطرة على كورونا، لكن لم ننتصر عليه، ولكي نحقق الانتصار يجب استمرار عوامل النجاح".

وأوضح: "بدأنا نفقد الحذر وهذا غير مطلوب، لأننا يجب ان نستمر في الوعي حتى نستمر في تحقيق النجاح والانتصار على فيروس كورونا".