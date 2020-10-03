مسؤولة أمريكية: ميلانيا ترامب بحالة جيدة عقب إصابتها بفيروس كورونا

قالت "ستيفاني جريشام"، كبيرة موظفي مكتب السيدة الأولى في الولايات المتحدة الأمريكية اليوم، إن ميلانيا ترامب بحالة جيدة، عقب إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وأضافت جريشام -حسبما ذكرت قناة (سي. إن. بي. سي) الأمريكية- أن أعراض الإصابة لدى السيدة الأولى لم تسؤ كما أنها تلتزم بالراحة، مشيرة إلى أن ميلانيا على اتصال مع الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، عقب نقله أمس إلى مركز والتر ريد العسكري الطبي الوطني عقب إصابته بالفيروس.

وكان الرئيس الأمريكي أعلن أمس إصابته وزوجته بفيروس كورونا.