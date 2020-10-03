مصدر: الأهلي ينهي اتفاقه مع لاعب صن داونز

اقترب الأورجوياني جاستون سيرينو جناح فريق صن داونز الجنوب أفريقي، من الانتقال لصفوف الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية، في ظل وجود رغبة من جانب بيتسو موسيماني المدير الفني الجديد للأهلي، في الحصول على خدماته بشكل نهائي.

وأكد مصدر مسؤول بنادي صن داونز، لـ"الوطن سبورت": "هناك اتفاق مبدئي بين إدارة ناديي الأهلي وصن داونز، من أجل انتقال اللاعب لصفوف القلعة الحمراء بشكل رسمي خلال نافذة الانتقالات، مقابل 2.5 مليون دولار".

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