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محمود مسلم

مصدر: الأهلي ينهي اتفاقه مع لاعب صن داونز

كتب:

محمود شكر
07:54 م | السبت 03 أكتوبر 2020
سيرينو

سيرينو

اقترب الأورجوياني جاستون سيرينو جناح فريق صن داونز الجنوب أفريقي، من الانتقال لصفوف الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية، في ظل وجود رغبة من جانب بيتسو موسيماني المدير الفني الجديد للأهلي، في الحصول على خدماته بشكل نهائي.

وأكد مصدر مسؤول بنادي صن داونز، لـ"الوطن سبورت": "هناك اتفاق مبدئي بين إدارة ناديي الأهلي وصن داونز، من أجل انتقال اللاعب لصفوف القلعة الحمراء بشكل رسمي خلال نافذة الانتقالات، مقابل 2.5 مليون دولار".

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